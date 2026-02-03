Dva mladića životno ugrožena nakon teške nesreće

Dva mladića koja su prevezena u Univerzitetsku kliničku bolnicu (SKB) Mostar nalaze se u životnoj opasnosti, potvrđeno je za "Hercegovina.info" iz ove zdravstvene ustanove.

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u subotu oko 20:20 sati na dijelu magistralnog puta M-16, u mjestu Malovan, na relaciji između Šujice i Kupresa.

Prema informacijama iz SKB Mostar, povrijeđeni su mladići rođeni 2001. i 2005. godine, koji su hospitalizovani na Odjeljenju intenzivnog neurohirurškog liječenja.

"Povrijeđene osobe 2001. i 2005. godište hospitalizovane su u Odjeljenju za intenzivno neurohirurško liječenje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Zadobili su teške tjelesne povrede opasne po život“, potvrđeno je iz SKB Mostar.

U nesreći je učestvovalo vozilo marke Audi, kojim je upravljao 25-godišnjak iz Livna. U vozilu su se nalazila još dva putnika – 22-godišnjak i još jedan 25-godišnjak, takođe iz Livna. Kako je navedeno, došlo je do samoslijetanja vozila.

Vozač i 22-godišnji putnik su nakon nesreće vozilom hitne medicinske pomoći prevezeni u Kantonalnu bolnicu u Livnu, gdje su im konstatovane teške tjelesne povrede, a potom su upućeni na dalje liječenje u SKB Mostar.

Treći putnik, 25-godišnjak, u nesreći nije zadobio tjelesne povrede.

Istraga o uzrocima nesreće je u toku.