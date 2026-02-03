Logo
Large banner

Dva mladića životno ugrožena nakon teške nesreće

Izvor:

Agencije

03.02.2026

08:50

Komentari:

0
Два младића животно угрожена након тешке несреће
Foto: ATV

Dva mladića koja su prevezena u Univerzitetsku kliničku bolnicu (SKB) Mostar nalaze se u životnoj opasnosti, potvrđeno je za "Hercegovina.info" iz ove zdravstvene ustanove.

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u subotu oko 20:20 sati na dijelu magistralnog puta M-16, u mjestu Malovan, na relaciji između Šujice i Kupresa.

Prema informacijama iz SKB Mostar, povrijeđeni su mladići rođeni 2001. i 2005. godine, koji su hospitalizovani na Odjeljenju intenzivnog neurohirurškog liječenja.

"Povrijeđene osobe 2001. i 2005. godište hospitalizovane su u Odjeljenju za intenzivno neurohirurško liječenje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Zadobili su teške tjelesne povrede opasne po život“, potvrđeno je iz SKB Mostar.

U nesreći je učestvovalo vozilo marke Audi, kojim je upravljao 25-godišnjak iz Livna. U vozilu su se nalazila još dva putnika – 22-godišnjak i još jedan 25-godišnjak, takođe iz Livna. Kako je navedeno, došlo je do samoslijetanja vozila.

Vozač i 22-godišnji putnik su nakon nesreće vozilom hitne medicinske pomoći prevezeni u Kantonalnu bolnicu u Livnu, gdje su im konstatovane teške tjelesne povrede, a potom su upućeni na dalje liječenje u SKB Mostar.

Treći putnik, 25-godišnjak, u nesreći nije zadobio tjelesne povrede.

Istraga o uzrocima nesreće je u toku.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

nesreća

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Полиција аутомобил

Hronika

Pretres u Službi za zapošljavanje zbog sumnje na korupciju

2 h

0
Изнајмио ауто па га продао у другом граду

Hronika

Iznajmio auto pa ga prodao u drugom gradu

2 h

0
Ужас код Тополе: Ауто се преврнуо на кров

Hronika

Užas kod Topole: Auto se prevrnuo na krov

2 h

0
Пијан у Бањалуци ударио два пјешака

Hronika

Pijan u Banjaluci udario dva pješaka

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

58

Pretresi na više lokacija, ''pala'' grupa sa 11 kilograma droge

10

57

Horor ispred škole: Maloljetniku zario nož u vrat

10

52

I peškiri imaju rok trajanja: Evo kada je pravo vrijeme da ih zamijenite

10

47

Bolnica hitno evakuisana: Granata pronađena u pacijentu

10

39

Zaštićeno 20 prehrambenih proizvoda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner