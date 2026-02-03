Iznajmio auto pa ga prodao u drugom gradu

Kantonalno tužilaštvo Zapadnohercegovačkog kantona podiglo je optužnicu protiv S. P. (1992.) iz Karovića, opština Trnovo, zbog sumnje da je počinio krivično djelo utaje.

Optužnicu je 19. decembra 2025. godine Kantonalno tužilaštvo u Širokom Brijegu uputilo u Opštinski sud u Širokom Brijegu, a odnosi se na događaj iz decembra 2024. godine u Posušju.

Prema navodima iz optužnice, S. P. je 3. decembra 2024. godine usmeno dogovorio s M. K, vlasnikom poduzeća "A." d.o.o. Posušje, preuzimanje privatnog vozila marke "Volksvagen Pasat" koje se bavi prodajom i iznajmljivanjem vozila. Vozilo je preuzeo na povjerenje uz kauciju od 3.400 KM, uz obavezu da dodatnih 2.000 KM uplati na račun vlasnika, te da vozilo vrati najkasnije do 3. januara 2025. godine ukoliko ga ne odluči kupiti.

Kako se navodi u optužnici, S. P. navedenu obavezu nije ispunio. Umjesto vraćanja vozila, svjestan da se radi o tuđoj pokretnoj stvari koja mu je povjerena, vozilo je protivpravno zadržao te ga potom prodao trećoj osobi, A. R. iz Ilidže, za iznos od 10.000 KM.

Na taj je način, smatra Tužilaštvo, oštetio vlasnika vozila M. K. za vrijednost utajene stvari, a sve s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi.

Tužilaštvo tereti S. P. da je opisanim radnjama počinio kazneno djelo "Utaja" iz članka 290. stavka 1. Krivičnog zakona FBiH. U optužnici se navodi i da je optuženi ranije osuđivan.

O osnovanosti optužnice i daljnjem toku postupka odlučivaće Opštinski sud u Širokom Brijegu.