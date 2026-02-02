Ojadila firmu za 150 miliona: Otkriveni novi detalji filmske prevare

S. D. (36) koja je uhapšena zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično djelo teška krađa danas je saslušana u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, nakon čega je za nju predložen pritvor. Ona se sumnjiči da je pribavila protivpravnu imovinsku korist i istovremeno oštetili privredno društvo u iznosu od 150.100.000,00 dinara u korist osumnjičenog A. Ž. (26) koji se nalazi u bjekstvu.

"Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji sa RS, MUP, DP, PU za grad Beograd, UKP – Odjeljenje za borbu protiv korupcije je dana 31.01.2026. godine, lišilo slobode S.D. (36), zbog postojanja sumnje da je u saizvršilaštvu sa A.Ž. (26), za kojim je raspisana potraga, izvršila krivično djelo Teška krađa, na taj način što je osumnjičena S.D. u periodu od 09. januara 2026. godine do 26. januara 2026. godine, kao zaposlena na radnom mjestu knjigovođe u privrednom društvu "Schortech", bez znanja i odobrenja odgovornih lica u privrednom društvu, otuđila novčana sredstva sa više tekućih računa koji su registrovani u poslovnim bankama, pa pomoću aplikacije za elektronsko bankarstvo "Halcom", u više navrata vršila uplate novčanih sredstava na tekuće račune fizičkog lica osumnjičeni A.Ž., a koje novčane iznose je osumnjičeni istog dana podizao na više bankomata i šaltera banaka na teritoriji Grada Beograda, na koji način je osumnjičena S.D. u korist osumnjičenog A.Ž. pribavila protivpravnu imovinsku korist i istovremeno oštetili privredno društvo u iznosu od 150.100.000,00 dinara", navodi se u saopštenju.

Predložen pritvor za knjigovođu

Osumnjičena je dana 02.02.2026. godine saslušana na okolnost krivičnog djela koje joj je stavljeno na teret i tom prilikom nije željela da iznosi odbranu, nakon čega je Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnet prijedlog za određivanje pritvora, imajući u vidu da postoje okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičena boravkom na slobodi ometala postupak uticajem na svjedoke, sakrila tragove i predmete krivičnog djela, kao i osobite okolnosti koje ukazuju da bi u kratkom vremenskom periodu ponovila krivično djelo.

"Tužilaštvo će u toku istrage ispitati svjedoka ovlašćenog predstavnika oštećenog privrednog društva, kao i druge svjedoke događaja, prikupiti druge neophodne dokaze i nakon utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja donijeti odluku o daljem postupanju", navodi se u saopštenju tužilaštva, prenosi Blic.