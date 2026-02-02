Logo
U Banjaluci oduzeti BMW i "treptač"

02.02.2026

12:55

У Бањалуци одузети BMW и "трептач"
Foto: ATV

Banjalučka policija oduzela je vozilo BMW kojim je upravljao R.B. iz Banjaluke višestruki povratnik u vršenju saobraćajnih prekršaja, a kontrolom je utvrđeno da vozi prije sticanja prava na upravljanje, te da se u autu nalazi uređaj za davanje posebnih svjetlosnih i zvučnih znakova – treptač, koji je uz potvrdu privremeno oduzet.

Naime, i službenici Policijske uprave Banjaluka u subotu (31. januara) su u mjestu Potkozarje izvršili kontrolu putničkog vozila.

"Daljim provjerama utvrđeno je da je navedeno lice višestruki povratnik u činjenju najtežih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja", navode iz PU Banjaluka.

Kako ističu, zbog navedenih prekršaja i zbog bojazni da će nastaviti sa činjenjem prekršaja od R.B. je oduzeto vozilo.

O svemu navedenom je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Od‌jeljenje za prekršaje, a protiv lica R.B. slijedi podnošenje Zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenih prekršaja iz članova 126. i 184. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH.

