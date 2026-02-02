Detalji potrage za Bojanićem: Pokušao ubiti sina, pa usmrtio Novograđanina dok ga je sprečavao?

Tragedija je potresla Sloveniju i region 31. januara 2026. godine, kada je u porodičnoj kući u blizini Novog Mesta ubijen Darko Senić, nakon što je hrabro reagovao kako bi zaštitio članove porodice.

Tragedija se dogodila 31. januara 2026. godine, u porodičnoj kući Darkove rođene sestre, gdje je boravio u gostima.

Prema dostupnim informacijama, Darka Senića je iz čista mira ubio Borislav Bojanić, suprug njegove sestre, koji je porijeklom iz BiH.

Hronika Vozač kvada sletio sa puta: Zadobio teške povrede

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao portal "GPMaljevac", Darko Senić (1982.) je sa porodicom iz Novog Grada doputovao u Novo Mesto kod sestre i zeta, a kod kuće je došao i Borislav Bojanić iz lova u vidno alkoholisanom stanju.

Kako navodi neimenovani izvor pomenutog portala, Borislav Bojanić (rođen 1982. godine) je u jednom trenutku vatrenim oružjem navodno pokušao usmrtiti svog sina – što je spriječio Darko Senić i tom prilikom je pred porodicom izgubio vlastiti život.

Herojska reakcija i tragičan ishod

U namjeri da spriječi ubistvo djeteta, Darko Senić je, ispred svoja dva sina, supruge, sestre i njene djece reagovao i stao u zaštitu djeteta. Tom prilikom je spriječio ubistvo sina vlastite sestre, ali je Darko Senić, nažalost, smrtno stradao.

Nakon događaja, osumnjičeni Borislav Bojanić udaljio se sa mjesta zločina pješice i trenutno je u bijegu. Policija intenzivno traga za njim.

Svijet Gotovo je primirje: Rusi nemilosrdno raspalili po Ukrajini

Riječ je o muškarcu starom 44 godine, visokom oko 185 centimetara, srednje tjelesne građe. Prema policijskim podacima, iz doma u naselju Bojanci udaljio se u tamnozelenim hlačama.

Upozorenje policije i apel građanima

Policija upozorava da je osumnjičeni nepredvidljiv i potencijalno opasan. Građanima se savjetuje da mu se ne približavaju ukoliko ga uoče, već da odmah obavijeste policiju pozivom na broj 113.

Takođe, policija poziva sve koji imaju bilo kakve informacije o kretanju ili boravištu Borislava Bojanića da ih bez odlaganja prijave nadležnim organima.

Uputili su i direktan apel osumnjičenom da se sam javi u najbližu policijsku postaju ili kontaktira policiju putem broja 113, radi potpunog razjašnjenja svih okolnosti ovog tragičnog događaja.