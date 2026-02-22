Nastavlja se oduzimanje imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi u FBiH

Još jedno pravoslavno groblje i kapela ne pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kao vlasnik upisana je Opština Breza, 1/1. Riječ je o tri parcele ukupne površine gotovo 13.000 kvadratnih metara. Na njima se decenijama nalazi Srpsko pravoslavno groblje i kapela Založje. Ipak, prema podacima iz gruntovnice, vlasnik je Opština.

Upis je izvršen 2016. godine u Opštinskom sudu u Visokom, u postupku takozvane harmonizacije procesa usklađivanja katastra i zemljišnih knjiga. Predmet je formiran krajem decembra te iste godine, a pravni osnov bio je član 69. Zakona o zemljišnim knjigama, koji se odnosi na novu uspostavu zemljišnoknjižnih uložaka.

,,Na nekih 300 do 400m od srpskog pravoslavnog groblja i kapele se nalazi muslimansko mezarje koje je uredno i kako treba upisano na Islamsku zajednicu. Znači različito postupanje. I to je urađeno pred istim organom, tj. Opštinskim sudom u Visokom'', kaže Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.

U Federaciji BiH vlasništvo je ono što piše u gruntovnici, a ne u katastru. Katastarski posjednik nije vlasnik, sudski upis jeste presudan. Upravo zato, kaže resorni ministar, ovaj slučaj ima dalekosežne posljedice, jer otvara pitanje zaštite vjerske i kulturne imovine.

,,Ići ćemo sa analizom zakonitosti i ustavnosti zakona u zemljišnim knjigama FBiH i da vidimo kako da odbranimo imovinu. Uglavnom Republika Srpska vodi računa o svom narodu, evo ja koristim i ovu priliku kada se obraćam građanima Republike Srpske, ali i FBiH da svi dobro provjere na evidencijama na kome se njihova imovina vodi'', rekao je Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.

U čitav slučaj uključilo se i UG ,,Dom''. U toku je projekat ,,Imovina ima pamćenje'' koji bi mogao pomoći Srbima koji su nekada živjeli ili žive na prostoru FBiH da zaštite svoju imovinu. Drugi projekat odnosi se na popis vjerske imovine u FBiH. Spremaju ga rame uz rame sa bratskim Udruženjem geoinformatičara ,,Dekom''.

,,Imamo za cilj da napravimo jednu internet, ,,tragovimapredaka.com’’ je adresa platforme. Gdje bi mogli kroz nekih 4 do 5 godina da imamo bazu srpskih pravoslavnih grobalja, crkvi u FBiH'', rekao je Dragan Jošić, predsjednik Udruženja građana ,,DOM'' Veliko Blaško.

Prema geodetskoj upravi već je stiglo 1.300 zahtijeva od strane fizičkih lica. Sve se dešava nakon formiranja interresorne grupe koja ima za cilj da zaštiti prava Srba i Srpske pravoslavne crkve u Federaciji BiH. Iduće sedmice u Beogradu za istim stolom mogli bi se naći i razgovarati resorni ministar i direktor uprave za saradnju Srba u regionu.