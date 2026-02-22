"Bosnu" nema ko da brani

Od visokih predstavnika, stranih ambasadora, međunarodne zajednice pa sve do vještačke inteligencije! Bosna i Hercegovina je tri decenije prelazila iz jedne u drugu ruku stranaca, sve dok jednog nedjeljnog jutra nije pala na vještačku inteligenciju.

Povod za ovu priču je akademski tekst na temu samostalnosti Republike Srpske, odnosno zašto je taj koncept nemoguć. Istina, potpisan sarajevskim rukopisom, tekst smo zbog vidljive izvještačenosti provukli kroz detektor generisanog sadržaja. Četiri sajta na kojima smo provjerili da li je tekst pravila vještačka inteligencija dali su nam ocjenu da postoji vjerovatnoća da je od 85 do 94 odsto teksta generisan.

Provjera sadržaja

Možda bezazlen povod krije neku dublju priču. Bosnu i Hercegovinu nema više ko da brani! Nakon što je svijet nakon 30 godina digao ruke od izdržavanja "bosanske nacije" u BiH nisu preostale snage koje bi je održale u životu.

Tri duge decenije sarajevska politička elita hrani se iz međunarodne ruke. Odluke, zakoni, običaji, sve se decenijama unazad servira u BiH bez ikakvog unutrašnjeg dijaloga. Nekad mimo volje, ali u većini slučajeva sa odobravanjem, razna nametanja, suđenja, zabrane, obilježavanja, sve je prihvatano široke ruke. Dok je jednim padalo s neba, drugi su tražili svoj put.

Možda je upravo iz tih razloga rukovodstvo Republike Srpske na javnoj sceni i šokiralo do te mjere sarajevsku elitu. Godine odbijanja unutrašnjeg dijaloga, priklanjanje nametanju, godine uljuljkanosti i dovele su do toga da kolumnisti BiH brane preko vještačke inteligencije.

Možda zato i paraju uši saopštenja tih istih stranaca u kojima pozivaju na unutrašnji dijalog i da se problemi rješavaju za stolom. Nakon više od 30 godina tetošenja, za taj sto ne sjedaju svi sa istim kapacitetom.