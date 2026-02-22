Logo
Large banner

"Bosnu" nema ko da brani

22.02.2026

15:08

Komentari:

0
"Босну" нема ко да брани

Od visokih predstavnika, stranih ambasadora, međunarodne zajednice pa sve do vještačke inteligencije! Bosna i Hercegovina je tri decenije prelazila iz jedne u drugu ruku stranaca, sve dok jednog nedjeljnog jutra nije pala na vještačku inteligenciju.

Povod za ovu priču je akademski tekst na temu samostalnosti Republike Srpske, odnosno zašto je taj koncept nemoguć. Istina, potpisan sarajevskim rukopisom, tekst smo zbog vidljive izvještačenosti provukli kroz detektor generisanog sadržaja. Četiri sajta na kojima smo provjerili da li je tekst pravila vještačka inteligencija dali su nam ocjenu da postoji vjerovatnoća da je od 85 do 94 odsto teksta generisan.

Провјера садржаја
Provjera sadržaja

Možda bezazlen povod krije neku dublju priču. Bosnu i Hercegovinu nema više ko da brani! Nakon što je svijet nakon 30 godina digao ruke od izdržavanja "bosanske nacije" u BiH nisu preostale snage koje bi je održale u životu.

Tri duge decenije sarajevska politička elita hrani se iz međunarodne ruke. Odluke, zakoni, običaji, sve se decenijama unazad servira u BiH bez ikakvog unutrašnjeg dijaloga. Nekad mimo volje, ali u većini slučajeva sa odobravanjem, razna nametanja, suđenja, zabrane, obilježavanja, sve je prihvatano široke ruke. Dok je jednim padalo s neba, drugi su tražili svoj put.

Možda je upravo iz tih razloga rukovodstvo Republike Srpske na javnoj sceni i šokiralo do te mjere sarajevsku elitu. Godine odbijanja unutrašnjeg dijaloga, priklanjanje nametanju, godine uljuljkanosti i dovele su do toga da kolumnisti BiH brane preko vještačke inteligencije.

Možda zato i paraju uši saopštenja tih istih stranaca u kojima pozivaju na unutrašnji dijalog i da se problemi rješavaju za stolom. Nakon više od 30 godina tetošenja, za taj sto ne sjedaju svi sa istim kapacitetom.

Podijeli:

Tag :

Bosna i Hercegovina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мрачна прича из школе: Директор хипнотисао ученике, три тинејџера преминула

Svijet

Mračna priča iz škole: Direktor hipnotisao učenike, tri tinejdžera preminula

1 h

0
Азаров: "Стране корпорације и западне земље преузеле украјинско национално богатство"

Svijet

Azarov: "Strane korporacije i zapadne zemlje preuzele ukrajinsko nacionalno bogatstvo"

1 h

0
ОЦ Јахорина: Спријечен инцидент, сви да строго поштују правила

Društvo

OC Jahorina: Spriječen incident, svi da strogo poštuju pravila

2 h

0
Полиција упала у Шимановце! Она је открила све, па поменула Асмина

Scena

Policija upala u Šimanovce! Ona je otkrila sve, pa pomenula Asmina

2 h

0

Više iz rubrike

СДП

BiH

Sarajevske stranke u Banjaluci - koje su poruke?

21 h

0
Ковачевић: Конаковић признаје да му сметају представници Срба, чиме покушава прикрити да му сметају Срби

BiH

Kovačević: Konaković priznaje da mu smetaju predstavnici Srba, čime pokušava prikriti da mu smetaju Srbi

1 d

0
Конаковића на демонстрацијама прозвали "Динокио"

BiH

Konakovića na demonstracijama prozvali "Dinokio"

1 d

0
"Руке су вам крваве": Седми дан протеста у Сарајеву

BiH

"Ruke su vam krvave": Sedmi dan protesta u Sarajevu

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

51

Poznato ko je muškarac koji je ubijen na Trampovom imanju, porodica prijavila nestanak

16

45

Grobari oskrnavili Zvezdin semafor na Marakani, evo šta su napisali

16

41

Tragičan epilog potrage! Pronađena tijela dvojice robolovaca

16

36

Osetkovski u Partizanu – potpisao novi ugovor

16

27

Vozači oprez: U ovom gradu u Srpskoj kreće pojačana kontrola

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner