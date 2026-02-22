Vozači oprez: U ovom gradu u Srpskoj kreće pojačana kontrola

Izvor:
Na području Policijske uprave Prijedor od sutra do 25. februara biće realizovana regionalna akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, saopšteno je iz ove uprave.
Akcija je usmjerena na kontrolu tehničke ispravnosti motornih vozila i posjedovanja zimske opreme.
Posjedovanje zimske opreme obavezno je od 1. novembra do 1. aprila.
