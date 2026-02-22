Logo
Large banner

Vozači oprez: U ovom gradu u Srpskoj kreće pojačana kontrola

Izvor:

ATV

22.02.2026

16:27

Komentari:

0
Возачи опрез: У овом граду у Српској креће појачана контрола

Na području Policijske uprave Prijedor od sutra do 25. februara biće realizovana regionalna akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, saopšteno je iz ove uprave.

Akcija je usmjerena na kontrolu tehničke ispravnosti motornih vozila i posjedovanja zimske opreme.

Posjedovanje zimske opreme obavezno je od 1. novembra do 1. aprila.

Podijeli:

Tagovi :

Prijedor

vozači

kontrola saobraćaja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Појавио се снимак жестоког окршаја Делија и Гробара: "Радиле" мотке и штангле

Fudbal

Pojavio se snimak žestokog okršaja Delija i Grobara: "Radile" motke i štangle

37 min

0
Убиство у Лиону

Svijet

Ubistvo dječka u Lionu izazvalo diplomatsku buru između Francuske i SAD: Ministar pozvao američkog ambasadora

37 min

0
снијег

Svijet

Haos u SAD: Zimska oluja kakva nije viđena godinama dolazi, izdato upozorenje za 35 miliona ljudi!

42 min

0
Огласила се Тајна служба о ликвидацији мушкарца: Имао је сачмарицу и канистер

Svijet

Oglasila se Tajna služba o likvidaciji muškarca: Imao je sačmaricu i kanister

43 min

0

Više iz rubrike

Окупило се око 450 ловаца, одстријељено пет шакала и три лисице

Društvo

Okupilo se oko 450 lovaca, odstrijeljeno pet šakala i tri lisice

1 h

0
ОЦ Јахорина: Спријечен инцидент, сви да строго поштују правила

Društvo

OC Jahorina: Spriječen incident, svi da strogo poštuju pravila

2 h

0
Дуге колоне на излазу из БиХ

Društvo

Duge kolone na izlazu iz BiH

3 h

0
"Сви на снијег, Чемерно те зове": Идилични услови окупили стотине грађана

Društvo

"Svi na snijeg, Čemerno te zove": Idilični uslovi okupili stotine građana

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

57

Farmeri na mukama: Tržište jaja potresa novi problem

16

51

Poznato ko je muškarac koji je ubijen na Trampovom imanju, porodica prijavila nestanak

16

45

Grobari oskrnavili Zvezdin semafor na Marakani, evo šta su napisali

16

41

Tragičan epilog potrage! Pronađena tijela dvojice robolovaca

16

36

Osetkovski u Partizanu – potpisao novi ugovor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner