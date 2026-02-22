Logo
Pojavio se snimak žestokog okršaja Delija i Grobara: "Radile" motke i štangle

22.02.2026

16:21

Komentari:

0
Појавио се снимак жестоког окршаја Делија и Гробара: "Радиле" мотке и штангле
Foto: Instagram

Crvena zvezda i Partizan u nedjelju od 17 časova na Marakani igraju 178. vječiti derbi, a neposredno uoči ove utakmice došlo je do žestoke tuče navijača oba kluba.

Tuča se dogodila na Petlovom brdu, a navijači su se sukobili u jednom kafiću, ali se sukob proširio i na okolne ulice.

Рајко Митић-стадион

Fudbal

ATV na “vječitom derbiju”: Crvena zvezda dočekuje Partizan

Policija je brzo reagovala, ali povrijeđenih je bilo, a sada se pojavio i snimak incidenta.

звезда-02102025

Fudbal

Sve spremno za derbi: Poznati sastavi Crvene zvezde i Partizana

Huligani su se tukli motkama i štanglama, a čitava situacija uopšte nije izgledala naivno.

Komentari (0)
