Pojavio se snimak žestokog okršaja Delija i Grobara: "Radile" motke i štangle

Crvena zvezda i Partizan u nedjelju od 17 časova na Marakani igraju 178. vječiti derbi, a neposredno uoči ove utakmice došlo je do žestoke tuče navijača oba kluba.
Tuča se dogodila na Petlovom brdu, a navijači su se sukobili u jednom kafiću, ali se sukob proširio i na okolne ulice.
Policija je brzo reagovala, ali povrijeđenih je bilo, a sada se pojavio i snimak incidenta.
Huligani su se tukli motkama i štanglama, a čitava situacija uopšte nije izgledala naivno.
