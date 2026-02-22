Pojavio se snimak žestokog okršaja Delija i Grobara: "Radile" motke i štangle

Crvena zvezda i Partizan u nedjelju od 17 časova na Marakani igraju 178. vječiti derbi, a neposredno uoči ove utakmice došlo je do žestoke tuče navijača oba kluba.

Tuča se dogodila na Petlovom brdu, a navijači su se sukobili u jednom kafiću, ali se sukob proširio i na okolne ulice.

Policija je brzo reagovala, ali povrijeđenih je bilo, a sada se pojavio i snimak incidenta.

Huligani su se tukli motkama i štanglama, a čitava situacija uopšte nije izgledala naivno.