Logo
Large banner

Novi dresovi, stara ekipa: Juventus upisao još jedan poraz

Izvor:

ATV

21.02.2026

17:22

Komentari:

0
Нови дресови, стара екипа: Јувентус уписао још један пораз
Foto: Tanjug/AP/Marco Alpozzi

Fudbalerima Juventusa nisu pomogli ni novi dresovi da bi prekinuli gubitnički niz. Prepoznao ih je i Komo koji ih je osramotio pred domaćom publikom u Torinu rezultatom 0:2.

To je ujedno i peti vezani meč ekipe Lućana Spaletija u kojem ne znaju za pobjedu.

Komo je rutinski odradio ovo kolo Serije. Do prednosti su stigli u 11. minutu, a konačan rezultat postavili u 61. Lućano Spaleti je od početka drugog poluvremena mijenjao svoje igrače, ali ništa nije dalo rezultat.

Juventus je prošlo kolo poražen u Instanbulu gdje su ih razbili fudbaleri Galatasaraja. Iako su u jednom trenutku okrenuli rezultat i vodili sa 2:1, na kraju su se iz Turske vratili sa pet golova u mreži i pred sebe stavili nemoguć cilj u revan susretu Lige šampiona.

Kolo prije toga dobio ih je Inter, a samo su dobro prošli protiv Lacija koji je gori od njih. Tu su izvukli remi. Lekciju im je održala i Atalanta koja je slavila sa 3:0.

Inače, Juventus je na ovom meču predstavio četvrtu postavu dresova, moglo bi se reći i nekarakteristične za nekadašnjeg velikana.

Podijeli:

Tagovi :

Juventus

Serija A

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Јувентус против Бенфике у Лиги шампиона без Душана Влаховића

Fudbal

Poznato kada se Dušan Vlahović vraća na teren

2 d

0
галатасарај јувентус резултати

Fudbal

Galatasaraj razbio Juventus u dramatičnom meču

3 d

0
Галатасарај Јувентус резултати лига шампиона

Fudbal

Ludnica u Istanbulu! Galata povela, Juventus izjednačio u prvom napadu

3 d

0
Калулу црвени картон против Интера

Fudbal

Suspendovan sudija sa meča Inter - Juventus, zatvoren u kući zbog prijetnji smrću

4 d

0

Više iz rubrike

ФСС активирао бомбу: Матераци у репрезентацији Србије!

Fudbal

FSS aktivirao bombu: Materaci u reprezentaciji Srbije!

6 h

0
Меч бенфика реал мадрид

Fudbal

Nije štedio riječi: Trener Bajerna žestoko opleo po Murinju

1 d

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Misterija: Bivši fudbaler pronađen mrtav

1 d

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Italijanski fudbaler pronađen mrtav

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

29

Tramp najavio povećanje globalnih carina na 15 odsto

18

22

Rat je sve bliže? Iran poslao jasnu poruku

18

13

Otkriveni detalji jezivog slučaja seksualnog zlostavljanja u Srbiji

18

07

Mađarska obustavlja isporuku struje Ukrajini?

17

56

Boris Džonson: Trebali bismo odmah poslati vojsku u Ukrajinu. Zašto ne?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner