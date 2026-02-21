Novi dresovi, stara ekipa: Juventus upisao još jedan poraz

Fudbalerima Juventusa nisu pomogli ni novi dresovi da bi prekinuli gubitnički niz. Prepoznao ih je i Komo koji ih je osramotio pred domaćom publikom u Torinu rezultatom 0:2.

To je ujedno i peti vezani meč ekipe Lućana Spaletija u kojem ne znaju za pobjedu.

Komo je rutinski odradio ovo kolo Serije. Do prednosti su stigli u 11. minutu, a konačan rezultat postavili u 61. Lućano Spaleti je od početka drugog poluvremena mijenjao svoje igrače, ali ništa nije dalo rezultat.

Juventus je prošlo kolo poražen u Instanbulu gdje su ih razbili fudbaleri Galatasaraja. Iako su u jednom trenutku okrenuli rezultat i vodili sa 2:1, na kraju su se iz Turske vratili sa pet golova u mreži i pred sebe stavili nemoguć cilj u revan susretu Lige šampiona.

Kolo prije toga dobio ih je Inter, a samo su dobro prošli protiv Lacija koji je gori od njih. Tu su izvukli remi. Lekciju im je održala i Atalanta koja je slavila sa 3:0.

Inače, Juventus je na ovom meču predstavio četvrtu postavu dresova, moglo bi se reći i nekarakteristične za nekadašnjeg velikana.