Poznato kada se Dušan Vlahović vraća na teren

Dušan Vlahović posljednju utakmicu odigrao je 29. novembra protiv Kaljarija i od tada muku muči sa povredom primicača. Ipak, poznato je kada bi srpski napadač napokon mogao da se vrati na teren.

Reprezentativac Srbije i dalje ne zna svoju sudbinu na kraju aktuelne sezone. Juventus se raspituje za nove napadače, ali još nekako iz prikrajka računaju na Vlahovića. Nakon dva i po mjeseca pauze Vlahović bi mogao da se vrati na teren 1. marta u utakmici protiv Rome.

Juventus je doživio pravi debakl u Istanbulu protiv Galatasaraja u prvom meču baraža za nokaut fazu Lige šampiona. "Stara dama" igra vrlo loše u posljednje vrijeme, pa bi možda povratak Vlahovića mogao da preporodi i Juve i samog napadača.

Ove sezone Vlahović je odigrao 19 utakmica u svim takmičenjima. Za to vreme postigao je šest golova i dodao dvije asistencije.

(Telegraf)