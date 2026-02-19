Logo
SNSD Bijeljina: Grad u blokadi samovoljom gradonačelnika

19.02.2026

16:28

СНСД Бијељина: Град у блокади самовољом градоначелника

Bijeljina danas grad u blokadi zbog samovolje jednog čovjeka - gradonačelnika Ljubiše Petrovića, saopšteno je iz Gradskog odbora SNSD-a Bijeljina.

Iz SNSD-a su upozorili javnost da je Bijeljina već skoro dva mjeseca na privremenom finansiranju, što u praksi znači da se finansiraju isključivo nužni troškovi, dok su na čekanju svi razvojni projekti, funkcionisanje javnih ustanova i nižih budžetskih korisnika, kapitalne investicije, kao i brojne usluge od značaja za građane.

- Iako grad Bijeljina već duže vrijeme ima obezbijeđenu saglasnost nadležnog ministarstva na prijedlog budžeta grada za 2026. godinu, kao i pripremljen kompletan budžetski dokument, gradonačelnik i dalje odbija da ga uputi u skupštinsku proceduru usvajanja - ističe se u saopštenju.

Iz SNSD-a kažu da posebno zabrinjava činjenica da je javnost u više navrata dovođena u zabludu tvrdnjama da je rok za usvajanje budžeta 31. mart, što nije tačno i što se kosi sa zakonom i zdravim razumom.

Podsjećaju da se budžet jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom propisanim budžetskim kalendarom, usvaja u decembru tekuće godine, kako bi od 1. januara naredne godine bio operativan i omogućio normalno funkcionisanje grada.

Iz bijeljinskog SNSD-a ističu i da je u prethodnim godinama upravo aktuelni gradonačelnik javno prozivao druge zbog navodnog "držanja budžeta u fiokama", zbog kašnjenja sa rebalansima, pa čak i podnosio krivične prijave po tom osnovu.

- Postavlja se logično pitanje - da li će danas podnijeti krivičnu prijavu sam protiv sebe zbog činjenice da već dva mjeseca, mimo zakona, logike i interesa građana drži budžet grada Bijeljina u fioci i na taj način parališe funkcionisanje čitavog grada - navodi se u saopštenju.

