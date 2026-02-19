Mjesečni zakup jedna marka: Opština u Hercegovini dobija hotel

Odbornici Skupštine Ljubinja jednoglasno su usvojili inicijativu preduzeća “SC Zasad Polje” iz Trebinja o davanju u zakup objekta i zemljišta bivšeg hotela “Ljubinje”.

Investitor se obvezao da će hotel “Ljubinje” uzeti u dugoročni zakup s ciljem da ga stavi u funkciju, unaprijedi njegove kapacitete i podigne nivo usluga u skladu sa savremenim standardima ugostiteljstva i hotelijerstva.

Obaveza je da hotel stavi u funkciju u roku od 15 mjeseci od dana zaključivanja ugovora o korištenju objekta, a jedna od ključnih stavki jeste i zapošljavanje lokalnog stanovništva.

Mjesečni zakup iznosi 1,00 KM.

Podsjetimo, Hotel “Ljubinje” 12. decembra 2025. godine zvanično je prešao u opštinsko vlasništvo, bez naknade, istakao je tada predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"Ovaj potez je direktan odgovor na zahtjev lokalne zajednice tokom posjete i sjednice Vlade u Hercegovini. Obećano – realizovano, a nakon renoviranja, hotel će pružiti smještajne kapacitete i imati ključnu ulogu u razvoju turizma u Ljubinju", istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Niče stambeno-poslovni objekat

Pored ove inicijative, na sjednici je prihvaćena i inicijativa preduzeća “Gradnja Perutina” d.o.o. iz Stoca za kupovinu građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje stambeno-poslovnog objekta.

Planirana investicija obuhvata izgradnju stambeno-poslovnog objekta P+5 etaža, s oko 600 metara kvadratnih poslovnog prostora u prizemlju, prenosi "Trebinje lajv".

Investitor je izrazio spremnost da započne gradnju do kraja godine, dok je planirani rok za završetak i useljenje objekta 30 mjeseci od dana uvođenja u posao.