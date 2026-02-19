Logo
Large banner

Žele da smanje plaćeno bolovanje na 15 dana

Izvor:

ATV

19.02.2026

15:11

Komentari:

0
Желе да смање плаћено боловање на 15 дана

Izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju u FBiH ponovo su otvorile ozbiljan sukob između sindikata i poslodavaca.

Do sukoba je došlo nakon što je Udruženje poslodavaca FBiH zatražilo da poslodavci snose trošak bolovanja radnika svega 15 dana, umjesto sadašnjih 42 dana koliko je propisano važećim zakonom.

илу-контрола брзине-радар-01022026

Auto-moto

Kada stižu super radari: Bilježiće apsolutno sve

O ovoj temi raspravljaće se na posebnoj, tematskoj sjednici Ekonomsko-socijalni savjet FBiH, koja je zakazana za 3. mart, a već sada je jasno da se očekuje jedna od najnapetijih rasprava u posljednje vrijeme.

Spremni na raspravu

Predsjednik Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović potvrdio je za "Faktor" da se sindikati intenzivno pripremaju za raspravu i da neće prihvatiti prijedlog poslodavaca.

"Spremni smo na raspravu, ali nema šanse da pristanemo na zahtjev poslodavaca. Postoji druga mogućnost ako oni imaju sumnje i ako misle da nije opravdano bolovanje radnika od 42 dana, neka traže objašnjenje od ljekara“, zaključuje Kurtović.

Јосип Дабро

Region

Tomašević: Dabro je posljedica nekažnjenog ustaškog pozdrava u Saboru

On je naglasio da se Sindikat zdravstvenih radnika FBiH zajedno s drugim granskim sindikatima aktivno uključio u pripreme, te da smatraju kako bi smanjenje broja dana bolovanja koje plaća poslodavac direktno ugrozilo prava radnika, posebno onih s težim zdravstvenim problemima.

Prosječno na bolovanju 40 dana

Sa druge strane, predsjedavajući Ekonomsko-socijalnog savjeta FBiH Safudin Čengić kazao je nakon jedne od prethodnih sjednica da su upravo izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju izazvale najviše rasprave.

Prema njegovim riječima, stav poslodavaca zasniva se na tvrdnji da je neprihvatljivo da radnici u FBiH u prosjeku ostaju na bolovanju oko 40 dana, dok se, kako navode, u zemljama Evropska unija taj prosjek kreće između šest i sedam dana.

sonja karadzic jovicevic

Republika Srpska

Sonja Karadžić Jovičević demantovala navode o reakciji njenog oca na smrt supruge

Hoće li doći do kompromisa ili će sukob sindikata i poslodavaca dodatno eskalirati, biće poznato nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta, koja bi mogla imati značajan uticaj na budući status bolovanja i prava radnika u FBiH.

Podijeli:

Tagovi :

bolovanje

Radnici

poslodavci

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Конкурс за упис студената 10. јуна

Društvo

Konkurs za upis studenata 10. juna

1 h

0
Прогноза БХ Метео

Društvo

Već oko 18 sati BiH čeka iznenađenje: Meteorolozi se ponovo oglasili

1 h

0
Нормализован саобраћај на превоју Црни врх

Društvo

Normalizovan saobraćaj na prevoju Crni vrh

2 h

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Društvo

Kiša u Srpskoj nije prestala 28 dana

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

30

Poznato kada se Dušan Vlahović vraća na teren

15

29

Preminuo čuveni doktor Ljubomir Đorđević, izumio vještačku krv

15

27

"Bio je sav krvav, mene su izvukli napolje" Čeda Jovanović otkrio detalje tuče

15

17

Potresna poruka majke iz BiH: Za mog sina je kasno, ali za istinu nije

15

11

Žele da smanje plaćeno bolovanje na 15 dana

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner