Žele da smanje plaćeno bolovanje na 15 dana

Izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju u FBiH ponovo su otvorile ozbiljan sukob između sindikata i poslodavaca.

Do sukoba je došlo nakon što je Udruženje poslodavaca FBiH zatražilo da poslodavci snose trošak bolovanja radnika svega 15 dana, umjesto sadašnjih 42 dana koliko je propisano važećim zakonom.

O ovoj temi raspravljaće se na posebnoj, tematskoj sjednici Ekonomsko-socijalni savjet FBiH, koja je zakazana za 3. mart, a već sada je jasno da se očekuje jedna od najnapetijih rasprava u posljednje vrijeme.

Spremni na raspravu

Predsjednik Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović potvrdio je za "Faktor" da se sindikati intenzivno pripremaju za raspravu i da neće prihvatiti prijedlog poslodavaca.

"Spremni smo na raspravu, ali nema šanse da pristanemo na zahtjev poslodavaca. Postoji druga mogućnost ako oni imaju sumnje i ako misle da nije opravdano bolovanje radnika od 42 dana, neka traže objašnjenje od ljekara“, zaključuje Kurtović.

On je naglasio da se Sindikat zdravstvenih radnika FBiH zajedno s drugim granskim sindikatima aktivno uključio u pripreme, te da smatraju kako bi smanjenje broja dana bolovanja koje plaća poslodavac direktno ugrozilo prava radnika, posebno onih s težim zdravstvenim problemima.

Prosječno na bolovanju 40 dana

Sa druge strane, predsjedavajući Ekonomsko-socijalnog savjeta FBiH Safudin Čengić kazao je nakon jedne od prethodnih sjednica da su upravo izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju izazvale najviše rasprave.

Prema njegovim riječima, stav poslodavaca zasniva se na tvrdnji da je neprihvatljivo da radnici u FBiH u prosjeku ostaju na bolovanju oko 40 dana, dok se, kako navode, u zemljama Evropska unija taj prosjek kreće između šest i sedam dana.

Hoće li doći do kompromisa ili će sukob sindikata i poslodavaca dodatno eskalirati, biće poznato nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta, koja bi mogla imati značajan uticaj na budući status bolovanja i prava radnika u FBiH.