Kiša u Srpskoj nije prestala 28 dana

U proteklih 28 dana nije bilo niti jednog da bar u nekom dijelu Republike Srpske nije padala kiša.

Kišni period trajao je od 21. januara do 17. februara, a prekinut je 18. februara kada je bilo suvo i sunčanije.

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda napominju da su u pojedinim danima padavine bile vrlo slabe i kratkotrajne, a povremeno je bilo i obilnih padavina, pogotovo u Hercegovini.

Padavine

"Uglavnom je padala kiša, a snijeg samo povremeno. Pauza od padavina je trajala samo 1 dan, već sutradan 19.02. ponovo je bilo padavina", kažu u RHMZ.

Gdje je bilo najviše kiše

U posmatranom periodu, padavine su bile najčešće u Trebinju gdje je kiša padala čak 25 je.

Bileća, Čemerno i Gacko su odmah iza sa po 24 kišna dana.

U Banjaluci, Šipovu i Kalinoviku suvo nije bilo 22 dana.

Kada govorimo o količini padavina, Trebinje i tu prednjači sa 303,8 milimetara, dok je Čemerno iza sa 271,6 milimetara.

Količina padavina

Najmanje kiše palo je u Bijeljini 38,4 i Srpcu 39,6 milimetara.

Šta nas čeka u narednim danima

U noći sa četvrtka na petak na planinama i ponegdje u nižim predjelima očekuje se kiša koja će preći u susnježicu i snijeg i biće sve hladnije, a maksimalna temperatura vazduha biće od osam na istoku do 16 stepeni na sjeveru, u višim predjelima od šest stepeni Celzijusovih.

U petak, 20. februara, biće hladnije uz padavine - u nižim predjelima u Krajini i istoku kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg, na planinama snijeg, a na jugu će padati jača kiša i pljuskovi sa grmljavinom, ali će padavine uveče slabiti.

Banja Luka Meteorolozi upozorili: Vjetar već pravi probleme u Banjaluci

Maksimalna temperatura vazduha biće od četiri na zapadu do 12 stepeni na jugu, u višim predjelima od dva stepena, a minimalna uveče od minus tri do dva, na jugu do pet, u višim predjelima na zapadu od minus pet stepeni.

U subotu, 21. februara, biće pretežno oblačno sa povremenom susnježicom i slabim snijegom, koji će poslije podne prestati, a minimalna temperatura vazduha biće od minus pet do minus jedan stepen, na jugu do tri, u višim predjelima na zapadu od minus sedam, dok će maksimalna biti od tri do sedam, na jugu do 10, a u višim predjelima od minus jedan stepen.

U nedjelju, 22. februara, biće promjenljivo oblačno uz sunčane periode i toplije, tokom dana je moguća prolazna kiša, a minimalna temperatura vazduha biće od minus dva do četiri, u višim predjelima od minus četiri stepena, dok će maksimalna biti od devet do 14, u višim predjelima od šest stepeni.