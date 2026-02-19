Letjele stolice: Napadnuti Čedomir Jovanović i Aleksandar Kos

Izvor:
Kurir
19.02.2026
14:17
Čedomir Jovanović i njegov prijatelj Aleksandar Kos napadnuti su danas u jednom kafiću u centru Beograda, u lokalu koji se nalazi iza Palata pravde.
Prema riječima očevidaca, incident se dogodio u popodnevnim satima, pred punim lokalom, dok su gosti mirno sjedili i razgovarali, ne sluteći da će doći do ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira.
Kako navodi jedan od svjedoka koji se u tom trenutku zatekao na licu mjesta, Jovanović i Kos su u lokal došli u pratnji advokata.
"Vidio sam kada su Čeda i njegov drug ušli. Bili su sa kolegama advokatima. Da li su išli na neko suđenje ili su se vraćali sa ročišta, zaista ne znam, ali su djelovali smireno i raspoloženo", ispričao je izvor.
Prema njegovim riječima, situacija je eskalirala u trenutku kada je Jovanović ustao od stola i krenuo ka toaletu.
Tada mu je, kako tvrdi očevidac, nepoznati muškarac iz čista mira dobacio pogrdne i provokativne riječi.
"Jovanović se, navodno, okrenuo i krenuo ka njemu, nakon čega je došlo do verbalnog sukoba koji je vrlo brzo prerastao u fizički obračun", rečeno je.
"U sekundi je nastao potpuni haos. Aleksandar je odmah skočio da zaštiti Jovanovića, a onda su se umiješali i ostali prisutni. Stolice su poletjele, čaše i flaše su popadale, stakla su popucala. Ljudi su izašli iz lokala", opisuje scene sagovornik.
U opštem metežu pričinjena je materijalna šteta.
Policija, kako se saznaje, nije bila na licu mjesta. Više detalja o okolnostima koje su dovele do sukoba očekuje se nakon zvaničnog saopštenja Čede i Ace koji se za sada nisu javljali na telefon,a na poruke nisu odgovorili, prenosi "Kurir".
