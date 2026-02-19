Logo
Letjele stolice: Napadnuti Čedomir Jovanović i Aleksandar Kos

Kurir

19.02.2026

Летјеле столице: Нападнути Чедомир Јовановић и Александар Кос
Foto: Printscreen/Youtube

Čedomir Jovanović i njegov prijatelj Aleksandar Kos napadnuti su danas u jednom kafiću u centru Beograda, u lokalu koji se nalazi iza Palata pravde.

Prema riječima očevidaca, incident se dogodio u popodnevnim satima, pred punim lokalom, dok su gosti mirno sjedili i razgovarali, ne sluteći da će doći do ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira.

Skočio na provokatora

Kako navodi jedan od svjedoka koji se u tom trenutku zatekao na licu mjesta, Jovanović i Kos su u lokal došli u pratnji advokata.

"Vidio sam kada su Čeda i njegov drug ušli. Bili su sa kolegama advokatima. Da li su išli na neko suđenje ili su se vraćali sa ročišta, zaista ne znam, ali su djelovali smireno i raspoloženo", ispričao je izvor.

Prema njegovim riječima, situacija je eskalirala u trenutku kada je Jovanović ustao od stola i krenuo ka toaletu.

Tada mu je, kako tvrdi očevidac, nepoznati muškarac iz čista mira dobacio pogrdne i provokativne riječi.

"Jovanović se, navodno, okrenuo i krenuo ka njemu, nakon čega je došlo do verbalnog sukoba koji je vrlo brzo prerastao u fizički obračun", rečeno je.

Opšti metež

"U sekundi je nastao potpuni haos. Aleksandar je odmah skočio da zaštiti Jovanovića, a onda su se umiješali i ostali prisutni. Stolice su poletjele, čaše i flaše su popadale, stakla su popucala. Ljudi su izašli iz lokala", opisuje scene sagovornik.

U opštem metežu pričinjena je materijalna šteta.

Policija, kako se saznaje, nije bila na licu mjesta. Više detalja o okolnostima koje su dovele do sukoba očekuje se nakon zvaničnog saopštenja Čede i Ace koji se za sada nisu javljali na telefon,a na poruke nisu odgovorili, prenosi "Kurir".

Čedomir Jovanović

Aleksandar Kos

