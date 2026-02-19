Logo
Završena drama u auto servisu: Vlasnik riješen da odbrani svoj plac na koji je stavljena hipoteka

Telegraf

19.02.2026

Завршена драма у ауто сервису: Власник ријешен да одбрани свој плац на који је стављена хипотека
Nekoliko sati pošto se polio benzinom i prijetio da će se zapaliti, izvršitelji su napustili plac Želimira Crnobrnje na Ibarskoj magistrali, u blizini Sremčice.

Kako Telegraf saznaje, izvršenje je bilo zakazano za 8 časova, ali su izvršitelji ispred auto-servisa Želimira Crnobrnje stigli već u 6.30 sati! Riješen da odbrani plac, koji je kupio još 11 godina i za to isplatio 105.000 evra, Crnobrnja je uzeo kantu benzina i zaprijetio da će se zapaliti.

Crnobrnja je još ranije za medije objasnio da je na najpošteniji način kupio plac, isplatio novac, ali kada je trebao da izvrši upis, stavljena je hipoteka na njegov plac. Od tada traje njegova agonija.

Pošto su se izvršitelji pojavili, situacija ispred auto-servisa Željka Crnobrnje na Ibarskoj dostigla je tačku usijanja oko 7 časova!

- Želimir je pregovarao i molio da se sačeka odluka Apelacionog suda. Izvršitelji nisu hteli s njim da razgovaju, a inače na jutrošnju asistenicju je stiglo čak 50 policajaca. Oni su opkolili sve, a Željko je poslije ubeđivanja uzeo kanister polio se benzinom i rekao da će zapaliti sebe i 13.000 guma - otkriva očevidac za Telegraf.

"Sve sam isplatio, ne dam svoje!" - odjekivalo je Ibarskom magistralom.

Podsjećamo na suštinu spora: Crnobrnja tvrdi da posjeduje svu dokumentaciju da je plac kupljen i isplaćen prije 15 godina, ali izvršni postupak koji se vodi protiv prethodnih vlasnika ili kroz sporne sudske odluke sada prijeti da mu oduzme krov nad glavom i radno mjesto koje hrani 5 porodica.

