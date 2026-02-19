Višković uputio telegrame saučešća porodicama Karadžić i Paravac

U telegramu saučešća porodici Karadžić, Višković je poručio da će Ljiljanu Zelen Karadžić srpski narod pamtiti ne samo kao vrsnog ljekara i humanistu, već i kao primjer snage, požrtvovanosti i dostojanstva u teškim vremenima, kako za nju, tako i za cijelu porodicu.

"Odlazak roditelja, ma koliko godina imali i oni i mi je nenadoknadiv gubitak za svakog čovjeka. A odlazak majke posebna je vrsta gubitka i bola, koji ostaje kao vječni ožiljak i svakodnevno podsjećanje na činjenicu koliko je kratko vrijeme, koje imamo sa nama najdražima", napisao je Višković u telegramu saučešća porodici Karadžić.

Izraze saučešća Višković je uputio i porodici nekadašnjeg srpskog člana Predsjedništva BiH Borislava Paravca, koji je preminuo juče.

Region Oglasio se Olimpijski centar Jahorina o nezgodi u kojoj je povrijeđeno dijete

Višković je poručio da će pokojni Paravac u pamćenju srpskog naroda ostati kao primjer mudrog, iskusnog i predanog političara koji je obavljajući najznačajnije političke funkcije uvijek birao ono najbolje za svoj narod.

"Ostaće upamćena njegova odlučnost u odbrani nacionalnih interesa i pozicije Republike Srpske, dok je obavljao dužnost srpskog člana Predsjedništva BiH. Njegov odlazak ostavlja ogromnu prazninu u srcima njegovim najbližih, ali i u političkom životu Doboja i cijele Republike Srpske", naveo je Višković.