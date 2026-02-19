Logo
Large banner

Pajić Baštinac za ATV: Izborom Karana za predsjednika građani odbranili svoje pravo

Izvor:

ATV

19.02.2026

07:52

Komentari:

0
Јелена Пајић Баштинац
Foto: ATV

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan nastaviće da sprovodi politike koje su definisane u prethodnom periodu i koje je sprovodio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, izjavila je u Jutarnjem programu ATV-a generalni sekretar predsjednika Republike Srpske Jelena Pajić Baštinac.

„Sam način djelovanja biće nešto drugačiji, jer su se promijenile političke okolnosti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan nastaviće da sprovodi politike koje imaju za cilj jačanje političke samostalnosti Republike Srpske i njenu ekonomsku samoodrživost“, istakla je.

Kako je navela, građani Republike Srpske su izborom Siniše Karana za predsjednika na prijevremenim izborima potvrdili svoje opredjeljenje za samostalnost.

„Ovim prijevremenim izborima prethodio je proces koji je imao za cilj uklanjanje legitimno izabranog predsjednika Republike Srpske. Prijevremeni izbori imali su za cilj da dovedu na vlast strukture koje odgovaraju političkom Sarajevu i dijelu međunarodne zajednice, ali su građani Republike Srpske izborom Karana za predsjednika potvrdili da sami biraju svoje narodne predstavnike“, podsjetila je generalni sekretar predsjednika Republike Srpske.

Pajićeva je naglasila da su izborom Siniše Karana za predsjednika građani Republike Srpske odbranili svoje pravo da sami biraju svoje predstavnike, a ne da im to nameće političko Sarajevo.

„Predsjednik Karan je profesor ustavnog prava i od njega možemo očekivati da štiti ustavnost Republike Srpske i njenu ustavnu poziciju u BiH“, zaključila je Pajiće Baštinac.

Podijeli:

Tagovi :

Jelena Pajić Baštinac

Siniša Karan

Predsjednik Republike Srpske

prijevremeni izbori

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Таксиста у Загребу ''одерао'' белгијског новинара за вожњу

Region

Taksista u Zagrebu ''oderao'' belgijskog novinara za vožnju

2 h

0
Мраз зима минус лист

Društvo

Meteorolog otkriva da li je zimi došao kraj

2 h

0
Возачи, опрез: Могућа поледица у вишим крајевима

Društvo

Vozači, oprez: Moguća poledica u višim krajevima

2 h

0
Бака Прасе послао поруку младићу који му је запалио аутомобил

Scena

Baka Prase poslao poruku mladiću koji mu je zapalio automobil

2 h

0

Više iz rubrike

Додик: Без Русије не би било ни борбе за мултиполарни свијет

Republika Srpska

Dodik: Bez Rusije ne bi bilo ni borbe za multipolarni svijet

2 h

0
Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Raspada se dejtonska BiH, ne može opstati nešto što nema legitimitet sva tri naroda

11 h

0
Џон Гинкел

Republika Srpska

Ginkel nakon dvodnevnih sastanaka u Banjaluci: SAD cijene dosljedan dijalog sa rukovodstvom Srpske

14 h

3
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Republika Srpska otvara vrata globalnim firmama

18 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Policija istražuje prijetnje Jeleni Trivić

10

14

Završena drama u auto servisu: Vlasnik riješen da odbrani svoj plac na koji je stavljena hipoteka

10

09

Više nije bolje: Koliko novca treba imati na tekućem računu

10

06

Irfan Karić predat Tužilaštvu: Pored droge pronađena mu i municija

10

01

Gorio pogon peleta u Novom Gradu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner