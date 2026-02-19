Pajić Baštinac za ATV: Izborom Karana za predsjednika građani odbranili svoje pravo

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan nastaviće da sprovodi politike koje su definisane u prethodnom periodu i koje je sprovodio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, izjavila je u Jutarnjem programu ATV-a generalni sekretar predsjednika Republike Srpske Jelena Pajić Baštinac.

„Sam način djelovanja biće nešto drugačiji, jer su se promijenile političke okolnosti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan nastaviće da sprovodi politike koje imaju za cilj jačanje političke samostalnosti Republike Srpske i njenu ekonomsku samoodrživost“, istakla je.

Kako je navela, građani Republike Srpske su izborom Siniše Karana za predsjednika na prijevremenim izborima potvrdili svoje opredjeljenje za samostalnost.

„Ovim prijevremenim izborima prethodio je proces koji je imao za cilj uklanjanje legitimno izabranog predsjednika Republike Srpske. Prijevremeni izbori imali su za cilj da dovedu na vlast strukture koje odgovaraju političkom Sarajevu i dijelu međunarodne zajednice, ali su građani Republike Srpske izborom Karana za predsjednika potvrdili da sami biraju svoje narodne predstavnike“, podsjetila je generalni sekretar predsjednika Republike Srpske.

Pajićeva je naglasila da su izborom Siniše Karana za predsjednika građani Republike Srpske odbranili svoje pravo da sami biraju svoje predstavnike, a ne da im to nameće političko Sarajevo.

„Predsjednik Karan je profesor ustavnog prava i od njega možemo očekivati da štiti ustavnost Republike Srpske i njenu ustavnu poziciju u BiH“, zaključila je Pajiće Baštinac.