Taksista u Zagrebu ''oderao'' belgijskog novinara za vožnju

Dok jedni taksisti rade pošteno i voze za pristojne cijene preko aplikacija, drugi pokušavaju da u jednoj vožnji zarade koliko i za cijeli dan.

Nova neprijatna situacija dogodila se u Zagrebu, a ponovo je početna tačka bila željeznička stanica. Belgijski novinar, koji je stigao da prati utakmicu Genka protiv Dinama, ispričao je da mu je taksista za vožnju do stadiona pokušao naplatiti više od 130 evra.

Društvo Meteorolog otkriva da li je zimi došao kraj

„Ne znam je li to uobičajeno, ali taksista mi je sa željezničke stanice do stadiona htio naplatiti više od 130 evra“, rekao je novinar za Gol.hr.

On je naveo da mu je cijena djelovala pretjerano, posebno jer je već ranije boravio u Zagrebu.

„Bio sam već u Zagrebu i meni se činilo puno, pa se nisam dao. Na kraju sam mu platio 80 evra“, ispričao je novinar, koji je želio da ostane anoniman.

Nije prvi put

Ovo nije prvi put da se dešavaju slične situacije. Javnost se i dalje sjeća slučaja kada je jedna vožnja od glavne stanice do centra grada naplaćena čak 1.500 evra, dok je i iznos od 150 evra za tako kratku relaciju ocijenjen kao sramotno visok.

Društvo Vozači, oprez: Moguća poledica u višim krajevima

Ipak, u svemu tome nema kršenja propisa. Prema važećim pravilima, taksisti imaju pravo da sami formiraju cijene, pod uslovom da cjenovnik bude jasno istaknut. Pojedini vozači, navodno, imaju istaknute cijene i do 400 evra za svega pet kilometara vožnje.

Tako trenutno postoje dvije potpuno različite prakse – vožnje preko aplikacija Uber i Bolt koje koštaju tri do pet evra, ali i taksisti koji ciljaju putnike koji ne koriste aplikacije, najčešće strance, i naplaćuju im višestruko veće iznose.