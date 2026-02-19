Jedna od najsmrtonosnijih lavina: Poginulo osam skijaša, preživjeli se zaštitili ceradama

U lavini u planinama Siera Nevade u Kaliforniji poginulo je osam skijaša, a jedan se smatra nestalim, objavile su vlasti u srijedu o jednoj od najsmrtnonosnijih nesreća te vrste u američkoj istoriji. Spasioci su došli do šestero preživjelih po sniježnoj oluji koja je u Sieru posljednjih dana nanijela nekoliko metara novog snijega.

Lavina se dogodila u 11:30 sati kod Kastle Peaka u Trukeu u Kaliforniji, 15 kilometara sjeverno od jezera Tahoe i zatrpala grupu skijaša.

Preživjeli su se zaštitili najlonskim ceradama i sa spasiocima komunicirali radijem i tekstualnim porukama. Skijaši su završavali trodnevni izlet s vodičem. U grupi ih je bilo jedanaest i bili su smješteni u kolibama na visini 2.300 metara.

Na Sirra Nevadu po tipičnoj zimi padne više od devet metara snijega, što je čini jednim od najsnježnijih mjesta na zapadnoj hemisferi. U proteklih deset godina, u lavinama u SAD je godišnje smrtno stradalo prosječno 27 ljudi, prema podacima Centra za lavine u Koloradu.