Izvor:
RT Balkan
19.02.2026
08:34
Komentari:0
Ruske trupe, kao odgovor na ukrajinske napade, gađaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.
Snage protivvazdušne odbrane tokom noći su presrele i uništile 113 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad regiona Rusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.
"Tokom protekle noći dežurnim sredstvima PVO presretnuto je i uništeno 113 ukrajinskih bespilotnih letelica avionskog tipa", navodi se u saopštenju ruskog odbrambenog resora.
Region
Uhapšen bivši direktor Uprave za imovinu: Određeno mu zadržavanje do 30 dana
Konkretno, 50 bespilotnih letjelica je oboreno iznad teritorije Brjanske oblasti, 35 iznad Smolenske, 12 iznad Tverske, deset iznad Novgorodske oblasti, četiri iznad Lenjingradske i dve iznad Kaluške oblasti.
Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.
Region
1 h0
Svijet
1 h0
Republika Srpska
1 h1
Zdravlje
2 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
10
15
10
14
10
09
10
06
10
01
Trenutno na programu