Ruska PVO oborila 113 ukrajinskih dronova

Izvor:

RT Balkan

19.02.2026

08:34

Руска ПВО оборила 113 украјинских дронова
Foto: Tanjug / AP / Russian Defense Ministry

Ruske trupe, kao odgovor na ukrajinske napade, gađaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

Snage protivvazdušne odbrane tokom noći su presrele i uništile 113 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad regiona Rusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.

"Tokom protekle noći dežurnim sredstvima PVO presretnuto je i uništeno 113 ukrajinskih bespilotnih letelica avionskog tipa", navodi se u saopštenju ruskog odbrambenog resora.

Region

Uhapšen bivši direktor Uprave za imovinu: Određeno mu zadržavanje do 30 dana

Konkretno, 50 bespilotnih letjelica je oboreno iznad teritorije Brjanske oblasti, 35 iznad Smolenske, 12 iznad Tverske, deset iznad Novgorodske oblasti, četiri iznad Lenjingradske i dve iznad Kaluške oblasti.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

