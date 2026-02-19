Ruske trupe, kao odgovor na ukrajinske napade, gađaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

Snage protivvazdušne odbrane tokom noći su presrele i uništile 113 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad regiona Rusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.

"Tokom protekle noći dežurnim sredstvima PVO presretnuto je i uništeno 113 ukrajinskih bespilotnih letelica avionskog tipa", navodi se u saopštenju ruskog odbrambenog resora.

Region Uhapšen bivši direktor Uprave za imovinu: Određeno mu zadržavanje do 30 dana

Konkretno, 50 bespilotnih letjelica je oboreno iznad teritorije Brjanske oblasti, 35 iznad Smolenske, 12 iznad Tverske, deset iznad Novgorodske oblasti, četiri iznad Lenjingradske i dve iznad Kaluške oblasti.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.