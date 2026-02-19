Dodik poručio sarajevskim političarima: Banjaluka neće biti vaše utočište od bijesa naroda

Izvor:
ATV
19.02.2026
08:20
Komentari:1
Propali političari iz Sarajeva, Banjaluka neće biti vaše utočište od bijesa naroda, pokriće za vaš amaterizam, niti izvor na kome ćete oprati krv ljudi iz Jablanice, Tuzle, Sarajeva, stradalih zbog vaše nesposobnosti i bahatosti, naveo je predsjednik SNSD Milorad Dodik.
- Kao predratni komunisti, bježite u ilegalu u inostranstvo da biste se sakrili od svog naroda - napisao je Dodik na svom Iks nalogu.
Kaže da dolaze da nemire sa ulica Sarajeva prenesete na ulice Banjaluke.
- Dolazite na prvi dan ramazana, pokazujući da vam nije stalo do Bošnjaka, već do haosa u kome biste sačuvali svoje fotelje. S takvim namjerama niste dobro došli. Zaslužujete "uaaa" i zvižduke - piše Dodik.
Ističe da Republiku Srpsku ne mogu isprovocirati "šibicarskim trikovima".
- Koliko god da priželjkujete nemire, bićete dočekani i ispraćeni u miru. A, na kraju će biti gdje ste bili - nigdje, šta ste radili - ništa - kaže Dodik.
Trenutno na programu