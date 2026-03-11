Logo
DNS traži novu kolaciju u Gacku

Autor:

ATV

11.03.2026

16:08

Komentari:

0
ДНС тражи нову колацију у Гацку

Predsjedništvo Opštinskog odbora DNS Gacko danas je na sjednici donijelo odluku o formiranju nove koalicije u Gacku.

Razmatrajući sveopšte stanje na području opštine Gacko, a imajući u vidu značaj predstojećih opštih izbora koji će se održati oktobra 2026. godine, a takođe i učestalih napada političkog Sarajeva u cilju urušavanja institucija Republike Srpske, Predsjedništvo Opštinskog odbora DNS Gacko, na sjednici održanoj dana 05.03.2026. godine donijelo je sljedeće Zaključke:

  • Ovim putem pokrećemo inicijativu ispred Opštinskog odbora DNS-a Gacko, za utvrđivanje zajedničkog političkog djelovanja za predstojeće opšte izbore, koje bi podrazumijevalo formiranje koordinacionog tijela lokalnih odbora stranaka koje čine koalicione stranke na nivou Republike Srpske okupljene oko SNSD-Milorad Dodik.
  • Ovim putem predlažemo, a na osnovu Zaključka 1., razmatranje i izrade platforme zajedničkog djelovanja na lokalnom nivou u vlasti opštine Gacko kako bi smo unaprijedili rad i funkcionisanje kako predstavničke tako i izvršne vlasti u okviru svojih zakonskih nadležnosti, a sve u cilju dobrobiti građana Gacka i osiguranja pobjede zajedničkih kandidata republičke koalicije za inokosne funkcije.
  • Imajući u vidu dogovor sa sastanka delegacije SNSD-Milorad Dodik i DNS-Nenad Nešić, održanog dana 24.02.2026. godine (utorak) u Banja Luci, pozivamo lidere stranaka da izvrše neophodne konsultacije u cilju organizovanja što hitnijeg sastanka i preduzimanja konkretnih aktivnosti u skladu sa prethodnim Zaključcima.
Милорад Додик и Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević sa Dodikom: Jako smo zadovoljni pozicijom Srpske na međunarodnoj sceni

Gacko

DNS

koalicija

