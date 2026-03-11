Logo
Large banner

Proglašen najbolji grad na svijetu za 2026: Zašto je baš on na vrhu

Izvor:

Kurir

11.03.2026

17:07

Komentari:

0
Мелбурн Аустралија
Foto: Pexels/Maxime Francis

Australijski grad Melburn proglašen je najboljim gradom na svijetu za 2026. godinu prema izboru britanskog magazina Time Out.

Grad je dobio brojne pohvale zbog bogate gastronomske, kulturne i umjetničke scene.

Kako bi sastavili listu 50 najboljih gradova, urednici magazina anketirali su oko 24.000 ljudi iz različitih dijelova svijeta.

Učesnici su ocjenjivali gradove prema 44 kriterijuma, među kojima su hrana, noćni život, kultura, dostupnost sadržaja, sreća stanovnika i opšta atmosfera u gradu.

Po čemu se Melburn posebno izdvaja

Prema navodima magazina, Melburn se posebno ističe raznovrsnom ponudom, od istorijskih zgrada i umjetničkih galerija do razvijene kulinarske scene. Grad se nalazi na rijeci Jara, koja ima veliki kulturni značaj za autohtone zajednice.

Фудбал

Fudbal

Iran odustao od Svjetskog prvenstva u fudbalu, ko ide umjesto njih

Iza Melburna na listi našle su se i brojne svjetske metropole poput Šangaja, Edinurga, Londona, Njujorka, Kejp Tauna, Meksiko Sitija i drugih.

Lista je zasnovana na iskustvima stanovnika i posjetilaca iz 42 jezička područja širom svijeta.

(Kurir)

Podijeli:

Tagovi :

Melburn

Australija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Постројење за десалинизацију у Катару

Svijet

Nafta nije najveća slabost Zaliva, u pitanju je nešto bitnije

1 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp o ratu sa Iranom: Kad god budem želio, završiće se

1 h

0
Авиону отпао точак

Svijet

Drama na aerodromu, avionu otpao točak - VIDEO

2 h

0
Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Evropi prijete najveći energetski poremećaji

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

42

Banjaluka: Putin i Tramp zajedno na Tunjicama

17

31

Naftni moćnici uradili nešto što nikada nije viđeno

17

28

Nove besplatne zdravstvene usluge za građane Srpske

17

19

Otkriveno u kakvom je stanju novi vrhovni vođa Irana

17

12

Prase se odlučilo za šetnju i usporilo saobraćaj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner