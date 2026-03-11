Proglašen najbolji grad na svijetu za 2026: Zašto je baš on na vrhu

Australijski grad Melburn proglašen je najboljim gradom na svijetu za 2026. godinu prema izboru britanskog magazina Time Out.

Grad je dobio brojne pohvale zbog bogate gastronomske, kulturne i umjetničke scene.

Kako bi sastavili listu 50 najboljih gradova, urednici magazina anketirali su oko 24.000 ljudi iz različitih dijelova svijeta.

Učesnici su ocjenjivali gradove prema 44 kriterijuma, među kojima su hrana, noćni život, kultura, dostupnost sadržaja, sreća stanovnika i opšta atmosfera u gradu.

Po čemu se Melburn posebno izdvaja

Prema navodima magazina, Melburn se posebno ističe raznovrsnom ponudom, od istorijskih zgrada i umjetničkih galerija do razvijene kulinarske scene. Grad se nalazi na rijeci Jara, koja ima veliki kulturni značaj za autohtone zajednice.

Iza Melburna na listi našle su se i brojne svjetske metropole poput Šangaja, Edinurga, Londona, Njujorka, Kejp Tauna, Meksiko Sitija i drugih.

Lista je zasnovana na iskustvima stanovnika i posjetilaca iz 42 jezička područja širom svijeta.

(Kurir)