Sijarto: Evropi prijete najveći energetski poremećaji

11.03.2026

15:09

Komentari:

0
Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто
Foto: Tanjug/Boglarka Bodnar/MTI via AP

Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto izjavio je danas da bi Evropa mogla da se suoči sa najtežim nedostatkom energenata i najvećim rastom cijena zbog sukoba u Iranu i odluke da se ruski energenti izbace sa evropskog tržišta, ocijenivši da Mađarska zahvaljujući "suverenoj energetskoj politici" može da zaštiti svoje snabdijevanje.

Sijarto je na sjednici vlade u Budimpešti rekao da je rat u Iranu veoma brzo eskalirao, navodi se u saopštenju vlade Mađarske, prenosi MTI.

"Šest država koje u početku nisu imale nikakve veze sa sukobom odmah su uvučene u njega, što je posebno opasno za globalnu bezbijednost jer te zemlje predstavljaju glavne stubove svjetskog snabdijevanja energijom", rekao je Sijarto.

On je naveo da je zatvaranje Ormuskog moreuza praktično stavilo pod blokadu oko trećinu svjetske pomorske trgovine naftom i petinu trgovine prirodnim gasom, čime su globalnom tržištu uskraćene ogromne količine energenata, dok je snabdijevanje iz drugih izvora postalo neizvjesno.

Prema njegovim riječima, zbog ranijih odluka Evropske unije evropsko energetsko tržište postalo je "najzategnutije i najsiromašnije energentima u svijetu".

gorivo

Auto-moto

Stiže novo, jeftinije, gorivo na benzinske pumpe

"To u suštini znači da je Brisel odsjekao Evropu od dva izvora u evroazijskom regionu. Od sada osnovu evropske ekonomije mogu da čine samo udaljeniji, a samim tim i skuplji izvori energije", rekao je Sijarto.

Dodao je da je dramatičan rast cijena energenata već vidljiv na tržištu goriva.

"To znači da moramo da računamo da će ovaj rat, kao i rat u Ukrajini, dugoročno uticati na globalnu, pa i evropsku bezbijednost. Kada je riječ o energetskom snabdijevanju Evrope, moramo da očekujemo da će upravo Evropa biti kontinent koji će najviše pogoditi nestašice energenata", rekao je Sijarto.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. februara, ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspjeha na više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

Peter Sijarto

Mađarska

Evropa

