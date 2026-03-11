Logo
Drama na granici sa Srbijom: Nestalo sedmoro djece

Izvor:

Kurir

11.03.2026

11:46

Драма на граници са Србијом: Нестало седморо дјеце

Policija u gradu Makou u Mađarskoj, koji se takođe nalazi blizu granica sa Srbijom i Rumunijom, pokrenula je opsežnu potragu za sedmoro dece sa prezimenom Buzas koja su nestala 7. marta.

U početku je prijavljeno da je nestalo petoro braće i sestara, ali je kasnije utvrđeno da je nestalo još dvoje djece. Najmlađe dijete ima dvije godine, dok najstarije ima 11.

U prvom krugu potrage prijavljen je nestanak četvoro mališana: Abel Buzas (2), Kevin Adam (7), Dominik (8) i Anita Rubin (9).

Naknadno je spisak proširen za još troje djece, trogodišnju Lilien Buzas, osmogodišnjeg Đerđa Buzasa i desetogodišnju Amiru Džesiku Buzas.

Žena povezana sa nestankom djece?

Na listu nestalih ubrzo je dodata i 39-godišnja žena Eržebet Anite Pap, koja je najvjerovatnije povezana sa nestankom djece.

Нестала дјеца
Nestala djeca

Policijski izvori navode da postoji mogućnost da je žena odvela djecu ili da su pobjegli zajedno, i da se trenutno mogu kretati u istoj grupi.

"Djeca su možda nestala iz domova ili od hranitelja. Iako nije potpuno jasno kakva je njihova veza sa odraslom ženom, tragovi ukazuju da ih je možda organizovala i odvela", rekao je penzionisani policijski major Atila Molnar, bivši istražitelj ciljane potrage.

Objavljen hitan apel policije

Policija upozorava da velika grupa djece i odrasle osobe ne mogu neprimijećeno putovati javnim prevozom, pa se vjeruje da se još uvijek kriju u istom području.

Brza akcija je ključna, jer se radi o vrlo maloj djeci koja su podložna opasnostima.

Građani koji prepoznaju djecu ili ženu ili imaju bilo kakve informacije o njihovom boravku, mogu se javiti lično u stanicu u Makou (adresa: Čanad vezir tér 13.), pozvati +36(62)511-260, ili anonimno na broj “Telefon za svedoke” 06-80-555-111.

