Iran objavio spisak meta za gađanje: Ugrožena sjedišta svjetski poznatih kompanija

Iran je objavio spisak potencijalnih ciljeva na kojem se nalaze kancelarije i imovina velikih američkih tehnoloških kompanija koje posluju na Bliskom istoku, objavili su u srijedu iranski državni mediji.

Spisak, pod naslovom "Nove iranske mete", objavila je državna novinska agencija Tasnim, a obuhvata razne regionalne kancelarije, kao i data, "cloud" i razvojne centre velikih američkih tehnoloških kompanija.

"Kako se regionalni rat širi i postaje rat za infrastrukturu, tako se postepeno širi i opseg legitimnih iranskih ciljeva", navodi se u objavi.

Napadi dronovima

Na spisku se pominju kancelarije za koje se tvrdi da su povezane sa kompanijama Gugl, Amazon, Majkrosoft, Nvidia, IBM, Orakl i Palantir, a nalaze se u Izraelu i širom regiona, uključujući Dubai i Abu Dabi.

Iranska revolucionarna garda i ranije je sprovodila operacije protiv Amazonovih data centara u Dubaiju i drugih strateških centara u regionu.

Prošle nedjelje Iran je, prema izvještajima državnih medija, izveo napad dronom na Amazonov data centar u Bahreinu. Iranske bespilotne letjelice takođe su ciljale dva Amazonova postrojenja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

(Mondo)