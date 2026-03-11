Logo
Kremlj zaprijetio: Ruska vojska će odgovoriti!

Ruska vojska će odrediti kako će odgovoriti na napad ukrajinskih oružanih snaga na Brjansku oblast, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je rekao da se vojna operacija nastavlja i da mora biti uspješna.

"Uspjeh Rusije u vojnoj operaciji trebalo bi da eliminiše opasnost od napada na teritoriju zemlje, slično napadu na Brjansk", rekao je Peskov.

Guverner Brjanske oblasti Aleksandar Bogomaz izjavio je da je ukrajinska vojska napala Brjansk sa sedam raketa "storm šedou" i da je poginulo šest lica, a da je 42 povrijeđeno, od toga je 29 osoba hospitalizovano.

Iz Kijeva je saopšteno da je ukrajinska vojska uspješno izvela napade raketama "storm šedou" iz vazduha na rusku fabriku mikroelektronike "Kremnij El" u regionu Brjanska.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine je objavio na "Telegramu" da je "pogođena meta i zabilježena značajna šteta na proizvodnim pogonima", prenosi Ukrinform.

Prema tvrdnjama ukrajinske vojske obim štete se još utvrđuje.

U saopštenju se navodi da je ovo postrojenje važna karika u proizvodnom lancu ruskog "preciznog" oružja.

