Tramp nakon razgovora s Putinom ukida sankcije Rusiji?

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će Sjedinjene Države „nekim zemljama“ privremeno ukinuti dio sankcija povezanih s naftom kako bi ublažile nestašicu na tržištu izazvanu ratom između SAD-a, Izraela i Irana.

Odluka je uslijedila nakon telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, javio je Gardijan.

Tramp je novinarima sinoć na Floridi rekao da će Vašington privremeno ublažiti sankcije protiv nekih zemalja dok se ne riješi blokada Hormuškog moreuz, ključne rute za globalnu trgovinu naftom.

Tramp: Ukidamo sankcije dok se Hormuški moreuz ne otvori

„Imamo sankcije protiv nekih zemalja. Te ćemo sankcije ukloniti dok se moreuz ne otvori“, rekao je Tramp novinarima, ali nije želio iznijeti dodatne detalje o tome na koje se zemlje ta odluka odnosi.

Prema pisanju Gardijana, takav potez mogao bi značiti dalje ublažavanje sankcija na rusku naftu. Rojters je, pozivajući se na više izvora, objavio da bi ta odluka mogla dodatno zakomplikovati napore zapadnih zemalja da kazne Moskvu zbog rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine.

Vašington traži način da smiri tržište nafte

Izvori upoznati s raspravama u Vašingtonu navode da administracija razmatra i druge mjere za smirivanje tržišta nafte. Među opcijama su puštanje nafte iz američkih strateških rezervi ili ograničavanje izvoza nafte iz Sjedinjenih Država.

Gardijan podsjeća da je prošle sedmice Vašington izdao privremeno izuzeće kojim je Indiji dopušteno kupovati određene pošiljke ruske nafte kako bi se ublažio gubitak snabdijevanja s Bliskog istoka.

Cijene nafte naglo porasle zbog blokade Hormuškog moreuza

Blokada Hormuškog moreuza, kroz koji inače prolazi oko petine svjetske trgovine naftom, gotovo je u potpunosti zaustavila promet naftnih tankera. Zbog toga su cijene referentnih ugovora za naftu u ponedjeljak nakratko skočile iznad 100 dolara po barelu, najviše od početka Specijalne vojne operacije 2022. godine, prije nego što su se djelimično povukle.

Plan Bijele kuće, ranije predstavljen kao pokušaj stabilizacije saobraćaja kroz moreuz, predviđa pratnju tankera američkim ratnim brodovima te osiguranje državnih garancija za osiguranje brodova. No, kako navodi Gardijan, taj plan za sada nije značajno povećao promet kroz tu ključnu pomorsku rutu.

