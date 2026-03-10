Prva fotografija Dačića nakon izlaska iz bolnice

Dačić je na Klinici za pulmologiju KCS bio hospitalizovan od 25. februara zbog obostrane upale pluća. Na respiratoru se nalazio do 2. marta, poslije čega mu se zdravstveno stanje poboljšalo.

Dačića je pored članova porodice dočekao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je zajedničku fotografiju podijelio na Instagramu.

”Ivica upravo izlazi iz bolnice. Zahvalan lekarima što su napravili čudo i srećan zbog njega i porodice koja slavi život i veliku pobjedu. Da se niko ne naljuti, on je socijalista, ja nisam, te se zahvaljujem i Bogu. P.S. od sljedeće nedjelje moraće da mi se pridruži u obavljanju poslova, nema više ljenčarenja”, naveo je Vučić u objavi na Instagramu gd‌je je objavio fotografiju iz bolnice na kojoj je sa Dačićem i članovima njegove porodice, suprugom i sinom.