Zbog čaršava završio u bolnici: Probudio se potpuno plav

Čovjek iz Velike Britanije ostao je potpuno zapanjen kada se jednog jutra probudio plav od glave do pete, zbog čega je ubrzo završio u bolnici.

Ovo je Tomi Linč (42), koji je nedavno kupio par tamnoplavih čaršava i spavao u njima dvije noći. Kada se probudio, shvatio je da mu je koža promijenila boju.

Kako kaže, izgledao je „kao lik iz filma Avatar“.

Prijatelj ga je odmah odveo u bolnicu

Tomi je tog jutra bio izuzetno bolestan i osjećao se veoma umorno. Njegov prijatelj, koji radi kao njegovatelj, vidio je kako izgleda i odmah ga je odveo u najbližu bolnicu.

Po dolasku u bolnicu, medicinsko osoblje ga je odmah primilo kod lekara, a zbog neobične boje kože, ubrzo je priključen na kiseonik.

Snimak iz bolnice

Međutim, ubrzo je uslijedilo neočekivano otkriće.

Alkoholna maramica otkriva pravi uzrok

Kada mu je ljekar obrisao ruku alkoholnom maramicom, ona je poplavila.

U tom trenutku, svima je postalo jasno šta se zaista dogodilo – boja je potekla od nove posteljine koja nije bila oprana prije prve upotrebe.

Tomi je kasnije priznao da je dobro nasmijao ljekare.

„Izgledao sam kao Avatar“

Građevinski radnik iz Kasl Greslija u Derbiširu ispričao je šta se dogodilo:

„Nisam čak ni znao da posteljinu treba prati prije nego što se prvi put koristi.“

Dodao je da su ga ljudi u čekaonici bolnice gledali u šoku.

„Svi u hitnoj pomoći su me gledali kao da su vidjeli duha. Morao sam da priđem šalteru i nisam znao šta da kažem – 'Zdravo, probudio sam se plav'.“

"Ljekari su rekli da nikada nisu vidjeli nikoga te boje još živog. Izgledao sam kao Avatar. Čim su mi obrisali ruku i vidjeli da maramica postaje plava, sve je postalo jasno.“

Na kraju, kaže, napustio je bolnicu „više crven nego plav“, jer ga je bilo malo sramota.

Sve je počelo tokom druge noći

Tomi je objasnio da je druge noći spavanja u novim čaršavima spavao 14 sati i probudio se popodne potpuno plav.

„Rukovao sam se sa nekim pre neki dan i njegova ruka je malo poplavila, ali sam mislio da je samo hladno.“

Dodao je da je vjerovatno bilo veoma toplo tokom noći.

„Vjerovatno sam se pregrijao te noći, ali je bilo zaista lijepo i toplo.“

(Kurir)