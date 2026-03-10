Unuka Slobodana Miloševića prvi put o porodičnim tajnama

Marija Milošević, unuka Slobodana Miloševića, govorila je o odnosima u porodici, posebno o vezi koju su imali njen otac Marko Milošević i njen djed.

Ona je istakla da su njih dvojica bili veoma bliski i da su imali odličnu komunikaciju.

"Imali su odličnu komunikaciju"

Marija Milošević navela je da je odnos između Marka Miloševića i Slobodana Miloševića bio veoma dobar.

"Imali su odličnu komunikaciju i dobre odnose“, rekla je ona, govoreći o odnosu svog oca i djeda.

Prema njenim riječima, u porodici se često govorilo o Slobodanu Miloševiću, a mnoge uspomene i priče prenosile su se kroz razgovore.

Tetka Marija joj je uzor

Govoreći o članovima porodice, Maja Milošević je istakla da joj je tetka Marija Milošević veliki uzor.

"Na nju se ugledam“, rekla je ona.

"Ja sam tatin sin"

U razgovoru je opisala i blizak odnos koji ima sa ocem Markom Miloševićem.

"Ja sam tatin sin", rekla je Maja Milošević, govoreći o njihovoj povezanosti.

Dodala je i da je od majke naslijedila talenat za umjetnost, ali da se profesionalno bavi biznisom.

Prema njenim riječima, porodica je tokom godina zadržala snažne međusobne veze i često se priseća zajedničkih trenutaka.

(Mondo)