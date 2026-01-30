Crvena potjernica za Milošem Medenicom na stranici Interpola

Crvena potjernica za Milošem Medenicom, koji je osuđen na deset godina i dva mjeseca zatvora za stvaranje kriminalne organizacije, objavljena je javno na zvaničnoj stranici Interpola na zahtjev crnogorske Uprave policije.

Na zahtjev Uprave policije - Kancelarije Interpola Podgorica Generalni sekretarijat Interpola u Lionu objavio je danas javnu međunarodnu potjernicu za Milošem Medenicom (39), crnogorskim državljaninom, rođenim u Kolašinu.

U Upravi policije podsjećaju da je Interpol Podgorica juče raspisao međunarodnu potjernicu za Milošem Medenicom shodno naredbi Višeg suda u Podgorici i saglasnosti Ministarstva pravde Crne Gore, a naredba i saglasnost su dostavljene i Upravi policije istog dana.

Scena Slavna pjevačica golim grudima zapalila internet

Medenica je u Višem sudu u Podgorici prvostepeno osuđen na deset godina i dva mjeseca zatvora, ali ga policija nije našla na kućnoj adresi nakon izricanja presude.

Bivši predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medenica i njen sin Miloš osuđeni su pred Višim sudom u Podgorici na po 10 godina zatvora kao članovi organizovane kriminalne grupe.