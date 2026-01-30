Završen regionalni protest prevoznika

Konzorcijum Logistika, resorni ministar i Unija poslodavaca postigli su dogovor – formirana je zajednička radna grupa radi rješavanja problema prevoznika. Ukoliko se ne ispune svi zahtjevi, prevoznici su spremni ponovo ići u protest. Ovaj put uz podršku poslovne zajednice i ministarstva.

"Možemo poručiti našim vozačima koji rade za nas i svoju egzistenciju da stojimo iza njih da se rješava pitanje 90/180 možemo reći uz podršku ministarstva i poslodavaca naći ćemo rješenje i izlaz iz situacije", istakao je iz Konzorcijuma „Logistika BiH“ Igor Beben.

"Postoji realna opasnost da lanci snabdijevanja budu ugroženi u nekom budućem periodu jer problem boravka vozača može predstavljati nemogućnost rada ovih kompanija a to bi predstavljao veliki problem za privredu", dodao je predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Zoran Škrebić.

Peti dan protesta prevoznika donio je milionske gubitke mnogim kompanijama. Među njima je i transportno preduzeće iz Prnjavora koje danas zbraja gubitke.

"Imamo velike privredne gubitke imamo svaki dan ogromne troškove svi smo mi pod kreditima imamo platiti naše vozače koji dežuraju ispred naših kamiona u velikim smo gubicima", rekao je iz transportnog preduzeća „Aktros“ Prnjavor Žarko Brković.

"Dobar dio privrednih subjekata ostao je bez repromaterijala nisu mogli da isporučuju robu a znatan broj njih je na granici funkcionisanja", izjavio je ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić.

Ograničen period boravka vozača u zemljama Šengena stvara probleme već godinama. Zbog toga je važno da se problem na vrijeme riješi i zaustave gubici, kažu u Privrednoj komori Srpske.

"To prelazi milionske višemilionske iznose raskidaju se ugovori naši privrednici dobijaju penale od ino partnera pokušavaju da iznađu kako da riješe ovaj problem da li da registruju predstavništva u EU ili negdje drugo svojih privrednih društava", dodao je generalni sekretara Privredna komora Republike Srpske Dragan Šepa.

Štete privredi su nenadoknadive, i zato će uskoro biti obavljeni razgovori sa prevoznicima da se nađe rješenje oko nadoknade troškova koje su imali zbog blokada.

"Mi smo danas obaviješteni od jedne kompanije koja je izvoznik dijelova auto industrije u Njemačkoj da će ovih dana morati da otpusti 800 radnika. Ja sam na strani prevoznika. Ovo je nepravda koja se čini samo zato što se nalaze na ovom području i to govori o tome šta Brisel misli o nama", jasan je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Nova vizna strategija koju je usvojila Evropska komisija predviđa uvođenje novog zakonodavstva sa specifičnim skupom pravila za produženi kratki boravak na nivou Evropske unije profesionalnih vozača iz Zapadnog Balkana. Koji su dalji potezi, znaće se 3. februara za kada je zakazan sastanak ministara zemalja Zapadnog Balkana sa predstavnicima Evropske komisije.