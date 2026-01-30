Knežević povlači podršku Vladi Crne Gore

Lider Demokratske narodne partije u Crnoj Gori Milan Knežević saopštio je da će ta stranka povući podršku Vladi premijera Milojka Spajića, kao i da će u skupštinsku proceduru uputiti izmjene Zakona o državljanstvu i prijedlog da se trobojka proglasi narodnom zastavom.

Razlog za napuštanje Vlade je odbijanje Spajića da Vlada inicijativu DNP, koja predstavlja osnovnu borbu za osnovna prava srpskog naroda u Crnoj Gori, proslijedi Skupštini.

Prijedlog zakona predaje u ponedjeljak

Knežević za "Kurir" kaže da će tražiti da srpski jezik bude državni, kao i da trobojka iz 1905. bude ravnopravna zastava sa državnom.

"Mi ćemo već u ponedjeljak da predamo u skupštinsku proceduru izmjene i dopune zakona o državnim simbolima gdje ćemo tražiti da trobojka iz 1905. godine bude narodna zastava i da bude ravnopravna sa državnom zastavom. Do početka redovnog zasjedanja u martu predaćemo Zakon o državljanstvu gdje ćemo jasno normirati koncept dvojnog državljanstva. Taj zakon bi pomogao desetinama hiljada naših sunarodnika, koji žive u Srbiji i koji su samo zbog toga što je Crna Gora postala nezavisna ostali bez državljanstva, da dobiju pravo na dvojno državljanstvo i da se jasno ova zemlja odredi prema njima da ih se nije odrekla. Što se tiče srpskog jezika smatramo da bi moguće bilo da se izvrši dopuna Ustava i da se uz normu u kojoj piše da je službeni jezik crnogorski, koji je sad manjinski, doda da je i srpski službeni jer njime govori 44 odsto građana", kaže Knežević.

On dodaje da su ranije kada su pokušavali da sprovedu bilo šta od pomenutog nailazili na otpor.

"Mi smo to pokretali i ranije, ali smo uvijek nailazili na otpor jer se sve predstavljalo kao kočenje evropskog puta Crne Gore. Nije mi jasno gde je to suprotstavljeno sa evropskim standardom. Očigledno šta god da traže Srbi u CG ne može da bude prihvaćeno, a da su to tražili Hrvati ili da sam zamolio nekog od Hrvata da potpiše ove zakone koje je potpisala moja stranka možda bi prošlo. Napravili smo stratešku grešku, možda je trebalo da ih potpiše Grlić-Radman (ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske, prim. nov.) da bi prošli", dodaje Knežević.

Na pitanje da prokomentariše reagovanje predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića koji je rekao da je izlazak DNP iz Vlade CG principijelan čin, Knežević kaže da mu Milatovićeva podrška ništa ne znači.

"Jakov Milatović se u prošlosti veoma ogriješio o srpski narod, imajući u vidu činjenicu da je srpski narod odlučio da on pobijedi Mila Đukanovića. Meni njegova podrška ne znači ukoliko on konkretnim djelovanjem ne pokaže da mu je stalo do interesa srpskog naroda", jasan je Knežević.

O Andriji Mandiću

Lider DNP kaže da njegove prijateljske odnose sa Andrijom Mandićem ništa ne može ugroziti.

"Kolega Mandić i ja, šta god bio sa koalicijom 'Za budućnost Crne Gore' ostati prijatelji jer nas vežu mnogobrojne političke i krivično-pravne ofanzive u kojima smo zajedno sa kolegom Nebojšom Medojevićem vodili demokratski front. Ja sam zadužen od strane predsjedništva da u narednom periodu iniciram razgovore sa Mandićem o budućnosti koalicionog saveza, a kakva god bila sudbina priznaćete da je neuobičajeno da jedan bude opozicija, a jedan vlast. Moje prijateljske odnose sa Mandićem ipak ništa ne može ugroziti", zaključuje Knežević.