Zatresla se Srbija: Zemljotres se osjetio nedaleko od ovog grada

Izvor:

Blic

30.01.2026

17:13

Затресла се Србија: Земљотрес се осјетио недалеко од овог града
Foto: Printskrin/Jutjub

Zemljotres jačine 2 stepena Rihtera pogodio je područje Mionice, nadomak Valjeva, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Prema trenutno dostupnim informacijama iz Republičkog seizmološkog zavoda, zemljotres se dogodio danas oko 12.40 po lokalnom vremenu na dubini od dva kilometra.

планета земља-12092025

Nauka i tehnologija

Pronađena potencijalno nastanjiva planeta: Slična je Zemlji

Kako se vidi na navedenim koordinatama RSZ, epicentar je bio između Mionice, Ključa, Tolića i Paštrića.

Za sada nema informacija o tome da li je i koliku materijalnu štetu prouzrokovao zemljotres, prenosi Blic.

Zemljotres

Srbija

