Zatresla se Srbija: Zemljotres se osjetio nedaleko od ovog grada

Zemljotres jačine 2 stepena Rihtera pogodio je područje Mionice, nadomak Valjeva, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Prema trenutno dostupnim informacijama iz Republičkog seizmološkog zavoda, zemljotres se dogodio danas oko 12.40 po lokalnom vremenu na dubini od dva kilometra.

Kako se vidi na navedenim koordinatama RSZ, epicentar je bio između Mionice, Ključa, Tolića i Paštrića.

Za sada nema informacija o tome da li je i koliku materijalnu štetu prouzrokovao zemljotres, prenosi Blic.