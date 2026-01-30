Logo
Đoković otvorio dušu: Dosta je nekih "eksperata" htjelo da me penzioniše

30.01.2026

18:17

Новак Ђоковић на Аустралијан опену
Foto: Tanjug/AP

Novak Đoković je pobijedio u polufinalu Australijan opena sa 3:2 u setovima Janika Sinera, a nakon toga je pričao pred medijima.

"Neću reći ikada, ali jeste sigurno u nekoliko posljednjih godina. Igrati protiv Sinera koji igra najbolji tenis, branilac je titule... Ne može bolje od ovoga. Kada sam počinjao da se pripremam za ovu sezonu, ciljeve kada sam ustanovio, grend slemovi su bili u centru. Zamišljao sam da igram sa Janikom i Karlosom na grend slemu. Veoma sam srećan, pao mi je kamen sa srca", rekao je Đoković.

Upitan je zatim da li će trenirati u subotu.

"Ne znam, hajde da vidimo. Uskoro će tri sata ujutru. Ne mogu da kažem, ne vjerujem da ću da treniram sutra, moram da se pripremim za nedjelju i da makar koliko-toliko uspijem da se restujem", odgovorio je on.

Novak nije gubio nadu ni u jednom trenutku.

Rusija

Svijet

Rusija spremna da istraži opcije za pridruživanje projektu "Trampov put"

"Nisam prestajao da vjerujem u sebe. Dosta ljudi nije vjerovao u mene, dosta ljudi, nekih eksperata su htjeli da me penzionišu. Mnogo puta sam igrao na grend slemovima, dan kada ne ide, pokušavate da dobijete kada vam ne ide. Imao sam sreće da se Lorenco povrijedio i da je predao tog dana. Imam bistar plan šta bi trebalo da radim, jedno je imati plan, drugo je pokazati na terenu protiv Sinera i Alkarasa. Zaista sam srećan što sam mogao da ovo iskusim večeras", poručio je Đoković.

Zanimalo je prisutne i za koga će predstojeće finale biti značajnije.

"Za mene, mislim i za Karlosa, zbog toga koliko ima godina i šta je uradio do sada, istorija je na crti. Finale grend slema, mnogo toga je ulog, ali ću se da se pripremam kao i uvijek. Pobijedio sam protiv njega ovde prošle godine, vidjećemo koliko možemo da budemo svježi. Isto je imao težak meč, ali je mlađi 15 godina (smijeh). Cilj je da se igraju završnice grend slemova i evo tu sam. Ova pobjeda je jednako velika kao da sam osvojio Grend slem", dodao je Đoković, prenosi Sportal.

Novak Đoković

Australijan open 2026

Janik Siner

