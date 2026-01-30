Nisu naučili lekciju: Novaka Đokovića ponovo ponižavaju

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković izborio je herojski plasman u finale Australijan opena, pošto je poslije pet setova, i više od četiri sata tenisa slavio protiv Janika Sinera sa 3:2.

Đoković je tako zakazao veliko finale protiv Karlosa Alkaraza, koje je na programu u nedjelju od 09.30, a poznate su i kvote za veliko finale.

Ipak, čini se da bukmejkeri, ni poslije ovog meča protiv Sinera, nisu baš naučili da Novaka ne treba potcjenjivati, pogotovo ne na Australijan openu, prenosi "Telegraf".

Samim tim, Đoković ulazi u finale kao autsajder, s obzirom na to da je kvota na njegovu pobjedu od 3.15, pa do čak 3.50.

Sa druge strane, kvota na pobjedu Alkarasa, koji je veliki favorit, iznosi svega 1.30.

Bez sumnje, pokazao je Novak da i te kako može da igra protiv svih i sa 38 godina, a ostaje da vidimo da li će uspjeti da ispiše istoriju i osvoji i 25. Gren slem u karijeri.