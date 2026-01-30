Čovjek zvani rekord: Đoković je u petak oborio još nekoliko

Izvor:
Agencije
30.01.2026
16:54
Komentari:0
Srpski teniser Novak Đoković oborio je još nekoliko rekorda plasmanom u svoje 38. Gren slem finale.
Upravo je taj broj i najveći od svih tenisera u Open eri, sa Rodžerom Federerom kao prvim pratiocem, ali na udaljenom drugom mjestu (31).
Tenis
U starom psu još ima života: Novakov mrzitelj okrenuo ploču
Đoković će u nedjelju protiv Karlosa Alkarasa igrati za titulu, te će to uraditi kao najstariji ikada na Australijan openu. Sa 38 godina i 241 danom je nadmašio Kena Rouzvola koji je 1972. imao 37 godina i 54 dana.
Trijumf nad Sinerom je bio njegov 20 protiv igrača iz Top 10 u Melburnu, čime se izjednačio sa Rafaelom Nadalom po broju pobjeda na jednom Gren slemu protiv tenisera iz tog elitnog društva.
Tenis
Siner ponavljao tri riječi nakon poraza: Šta je rekao za Đokovića
Ključ pobjede velikim dijelom leži u sjajnoj igri Novaka na brejk loptama za protivnika. Spasao je čak 16 od 18, te je uspio više samo protiv Endija Mareja u polufinalu 2012. godine.
Nema sumnje, nevjerovatan podvig našeg tenisera.
Tenis
1 d0
Tenis
1 d0
Tenis
1 d29
Zanimljivosti
1 d0
Najnovije
Najčitanije
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Trenutno na programu