Logo
Large banner

Čovjek zvani rekord: Đoković je u petak oborio još nekoliko

Izvor:

Agencije

30.01.2026

16:54

Komentari:

0
Новак Ђоковић, полуфинале Аустралијан опен 2026
Foto: Tanjug/AP Photo/Dita Alangkara

Srpski teniser Novak Đoković oborio je još nekoliko rekorda plasmanom u svoje 38. Gren slem finale.

Upravo je taj broj i najveći od svih tenisera u Open eri, sa Rodžerom Federerom kao prvim pratiocem, ali na udaljenom drugom mjestu (31).

Новак Ђоковић Аустралија

Tenis

U starom psu još ima života: Novakov mrzitelj okrenuo ploču

Đoković će u nedjelju protiv Karlosa Alkarasa igrati za titulu, te će to uraditi kao najstariji ikada na Australijan openu. Sa 38 godina i 241 danom je nadmašio Kena Rouzvola koji je 1972. imao 37 godina i 54 dana.

Trijumf nad Sinerom je bio njegov 20 protiv igrača iz Top 10 u Melburnu, čime se izjednačio sa Rafaelom Nadalom po broju pobjeda na jednom Gren slemu protiv tenisera iz tog elitnog društva.

Јаник Синер и Новак Ђоковић

Tenis

Siner ponavljao tri riječi nakon poraza: Šta je rekao za Đokovića

Ključ pobjede velikim dijelom leži u sjajnoj igri Novaka na brejk loptama za protivnika. Spasao je čak 16 od 18, te je uspio više samo protiv Endija Mareja u polufinalu 2012. godine.

Nema sumnje, nevjerovatan podvig našeg tenisera.

Podijeli:

Tagovi:

Novak Đoković

Australijan open 2026

Janik Siner

rekord

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ђоковић написао три ријечи на камери и одувао цијелу планету

Tenis

Đoković napisao tri riječi na kameri i oduvao cijelu planetu

1 d

0
Прве ријечи Ђоковића након пласмана у финале Аустралијан опена

Tenis

Prve riječi Đokovića nakon plasmana u finale Australijan opena

1 d

0
Новак Ђоковић - Јаник Синер полуфинале Аустралијан опен 2026. Српски тенисер се пласирао у финале

Tenis

Đoković razmontirao britanski kauč: Kako je Nole opet pokidao mrzitelje

1 d

29
Ако сте рођени у овом знаку, нема издржљивије особе од вас

Zanimljivosti

Ako ste rođeni u ovom znaku, nema izdržljivije osobe od vas

1 d

0

Više iz rubrike

Јаник Синер и Новак Ђоковић, Аустралијан опен 2026. полуфинале

Tenis

Siner ponavljao tri riječi nakon poraza: Šta je rekao za Đokovića

1 d

0
У старом псу још има живота: Новаков мрзитељ окренуо плочу

Tenis

U starom psu još ima života: Novakov mrzitelj okrenuo ploču

1 d

0
Ђоковић написао три ријечи на камери и одувао цијелу планету

Tenis

Đoković napisao tri riječi na kameri i oduvao cijelu planetu

1 d

0
Прве ријечи Ђоковића након пласмана у финале Аустралијан опена

Tenis

Prve riječi Đokovića nakon plasmana u finale Australijan opena

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner