Čovjek zvani rekord: Đoković je u petak oborio još nekoliko

Srpski teniser Novak Đoković oborio je još nekoliko rekorda plasmanom u svoje 38. Gren slem finale.

Upravo je taj broj i najveći od svih tenisera u Open eri, sa Rodžerom Federerom kao prvim pratiocem, ali na udaljenom drugom mjestu (31).

Đoković će u nedjelju protiv Karlosa Alkarasa igrati za titulu, te će to uraditi kao najstariji ikada na Australijan openu. Sa 38 godina i 241 danom je nadmašio Kena Rouzvola koji je 1972. imao 37 godina i 54 dana.

Trijumf nad Sinerom je bio njegov 20 protiv igrača iz Top 10 u Melburnu, čime se izjednačio sa Rafaelom Nadalom po broju pobjeda na jednom Gren slemu protiv tenisera iz tog elitnog društva.

Ključ pobjede velikim dijelom leži u sjajnoj igri Novaka na brejk loptama za protivnika. Spasao je čak 16 od 18, te je uspio više samo protiv Endija Mareja u polufinalu 2012. godine.

Nema sumnje, nevjerovatan podvig našeg tenisera.