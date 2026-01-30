Prve riječi Đokovića nakon plasmana u finale Australijan opena

Novak Đoković izašao je kao pobjednik iz epske borbe protiv Janika Sinera. Srbin je slavio sa 3:2 u setovima i sada će u finalu odmjeriti snage sa španskim teniserom Karlosom Alkarasom.

"Ostao sam bez riječi, da budem iskren. O moj Bože, odakle da počnem. Nerealno mi je sve, da budem iskren. Četiri sata je trajao ovaj meč, podsjetilo me na finale sa Rafaelom Nadalom. Mislim da je bio izuzetno visok kvalitet ovog tenisa. Izgubio sam 5 uzastopnih mečeva do sada. Imao je moj broj telefona, a ja sam se trudio da ga promijenim. Veliki respekt prema Janiku, gurao me je do krajnjih limita, ovo je bilo jedno ludo iskustvo. Neke legende su tu gore na tribinama, hvala vam što ste me podržali, ne mogu da vam se dovoljno zahvalim. Hvala vam, nevjerovatni ste", rekao je Đoković i dodao:

"Mislim da nisam pogriješio kada sam rekao da Karlos i Janik igraju na drugačijem nivou. Ja sam ih samo podsjetio da sam i ja na visokom nivou. Gledao sam Sašin i Karlosov meč, odigrali su nevjerovatan duel, obojica su se potrudili da doprinesu kvalitetu meča. Moram da se zahvalim publici još jednom na ovakvoj atmosferi. Čuo sam Aleksa poslije meča, izvinio mi se što mi je kasnio meč."

Šta se očekuje u nedelju?

Duel za tron biće odigran u nedjelju, a početak meča zakazan je za 9.30 časova po srpskom vremenu.

"Znam da moram sve da vratim u nedjelju i da igram protiv najboljeg tenisera svijeta. Nadam se da imam još dovoljno goriva, to je moja želja, sačekajmo taj meč", rekao je Đoković, prenosi Sportal.