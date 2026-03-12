Šok na Indijan Velsu: Đoković izbačen, Britanac slavio u taj-brejku

Srpski teniser Novak Đoković poražen je u osmini finala Indijan Velsa od 14 godina mlađeg Britanca Džeka Drejpera rezultatom 2:1 u setovima

Drejper je slavio u odlučujućem setu u taj-brejku sa 7:5 i napravio pravo iznenađenje u Americi.

Meč je počeo rutinski i sve je djelovalo da će Đoković nastaviti put do finala na Indijan Velsu. Za 35 minuta rutinski je stigao do prvog seta i slavio sa 6:4 u gemovima.

Ipak, Drejper je uspio da odgovori istom mjerom i poravna rezultat za 48 minuta igre. Novak je poslije sjajne završnice prvog, katastrofalno otvorio drugi set. Nizom grešaka poklonio je brejk Drejperu, ali nedugo zatim ga je vratio i zaprijetio novim brejkom na servis gem Britanca pri rezultatu 3:3.

Djelovalo je da će Srbin uz malo poteškoća doći do novog brejka i završiti meč u svoju korist, ali Drejper od tog trenutka kreće da igra gotovo savršeno. Sa dva gema u nizu dolazi do 6:4 i izjednačenja u setovima.

Svoju dobru igru nastavio je i u drugom setu kada pravi brejk na 2:1. Đoković se konstantno žalio na probleme sa disanjem i umorom, ali nije se predavao.

I kada je djelovalo da će Britanac tako lako do pobjede, iznenađenje na 5:4. Drejper je servirao za pobjedu, ali od svega poklonio je tri brejk lopte Đokoviću koji je to znao iskoristiti.

Na kraju meč odlazi u taj-brejk gdje Đoković pravi dvije greške i predaje meč Drejperu.

Drejperov rival u četvrtfinalu biće Danil Medvedev koji je sa 2:0 pobijedio Mikelsena u svom meču osmine finala.