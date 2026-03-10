Logo
Haos u Indijan Velsu: Šampionka izazvala skandal nakon poraza, zgrozila publiku

Izvor:

Telegraf

10.03.2026

08:50

Foto: X/@pavyg

Mlada ruska teniska zvijezda, Mira Andrejeva, napravila je neviđeni skandal na Mastersu u Indijan Velsu! Iako važi za jednu od najtalentovanijih igračica planete, Andrejeva je tokom poraza od Čehinje Katerine Sinijakove (4:6, 6:7, 6:3) pokazala mračnu stranu svog temperamenta, koja je zgrozila teniski svijet.

Haos je počeo u finišu drugog seta. Nakon što je izgubila taj-brejk, Ruskinja je u naletu bijesa divljački tresnula reket o beton, a potom ga potpuno smrskala. Sudija u stolici nije imao drugog izbora osim da joj izrekne zvaničnu opomenu zbog kršenja kodeksa ponašanja.

Međutim, to je bio samo početak. Andrejeva se nije smirila ni u odlučujućem setu, a kulminacija je uslijedila nakon posljednjeg poena.

Новак Ђоковић

Tenis

"Imam problem, frustrira me": Đoković na srpskom otkrio šta ga muči, sad je sve jasno

Čim je Sinijakova iskoristila meč loptu, Mira je ponovo bacila reket. Nakon hladnog rukovanja na mreži, uslijedio je trenutak koji je zaprepastio sve prisutne. Dok je napuštala teren, ruska tinejdžerka je počela da gestikulira ka publici, a onda je iz njenih usta poletjela brutalna psovka na engleskom jeziku:

- Je**te se svi - orilo se terenom, dok su navijači u šoku posmatrali bijesnu šampionku.

Ostalo je nejasno da li je ova vulgarna poruka bila upućena isključivo navijačima koji su je provocirali, ili je bijes bio usmjeren ka nekom drugom, ali je scena ostavila veoma loš utisak na čitav turnir.

Nekoliko sati kasnije, kada su se glave ohladile, Andrejeva se pojavila na konferenciji za medije gdje je pokušala da opravda svoje ponašanje, mada je bilo jasno da se kaje.

- Nisam nimalo ponosna na to kako sam reagovala. Nisam ponosna na to kako sam se ponijela na samom kraju. To su stvari na kojima moram hitno da poradim. Ne u budućnosti, već čim mi se ukaže prva prilika - izjavila je Andrejeva, inače osvajačica ovog turnira prošle godine.

(Telegraf)

