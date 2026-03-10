Logo
Najljepše vijesti: U Banjaluci rođene trojke!

10.03.2026

08:19

Komentari:

0
Foto: Pixabay

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 15 beba, u Banjaluci trojke, rečeno je Srni u porodilištima.

Rođeno je osam djevojčica i sedam dječaka.

U Banjaluci je rođeno sedam beba, među kojima trojke, u Doboju i Istočnom Sarajevu po dvije bebe, a po jedna u Zvorniku, Bijeljini, Trebinju i Nevesinju.

U Banjaluci su rođena četiri dječaka i tri djevojčice, u Doboju dječak i djevojčica, u Istočnom Sarajevu dvije djevojčice, u Zvorniku i Nevesinju po jedan dječak, a u Bijeljini i Trebinju po jedna djevojčica.

Poroda nije bilo u Prijedoru, Foči i Gradišci.

