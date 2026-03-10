Odbio da igra za Srbiju – PSŽ ga kupuje za 60 miliona evra?!

Autor:ATV
10.03.2026
08:34
Komentari:0
Pari Sen Žermen je zamjenu za Donarumu našao u liku Lukasa Ševaljea, ali očigledno nisu zadovoljni tim izborom.
Nije ih impresionirao ni Matvej Safonov, a "Calciomercato" je donio informaciju da Sveci razmišljaju o angažmanu Mileta Svilara.
Izvor sa Apeninskog poluostrva istakao je da Svilara uz Pari Sen Žermen žele i Inter i Juventus, ali da Roma traži 60.000.000 evra za njegovu slobodu što djeluje kao nepremostiva prepreka.
Italijani su se zbog toga okrenuli ka Vikariju iz Totenhema, ali u Francuzu nisu odustali od srpskog golmana.
Svilar blista u Romi ove sezone, sa kojom je produžio ugovor do 2030. godine, pa interesovanje drugih klubova i nije iznenađenje. Vidjećemo ko će biti spreman da izdvoji pomenutu cifru, prenosi b92.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Scena
15 h0
Hronika
3 sedm1
Fudbal
20 h0
Fudbal
1 d0
Fudbal
4 h0
Fudbal
20 h0
Fudbal
1 d1
Fudbal
1 d0
Najnovije
Najčitanije
11
43
11
33
11
26
11
24
11
22
Trenutno na programu