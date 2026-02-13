Fudbalski golman na ulici tukao nevjenčanu suprugu: Pojavio se snimak nasilja

Policija je protiv fudbalskog golmana Dalibora S. (36) podnijela krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi zbog sumnje da je u noći između 11. i 12. februara, na ulici pretukao svoju nevenčanu suprugu.

Kako pišu mediji, sve se dogodio ispred OŠ "Sveti Sava" u Kikindi, a na društvenim mrežama pojavio se navodni snimak nasilja.

Video materijal koji se pojavio na društvenim mrežama prikazuje napad muškarca na ženu koja je fizički daleko slabija od njega i nikako ne može da se odbrani od napada.

Nakon što ženska osoba kaže kako želi da je nasilnik ostavi na miru, on je veoma snažnim udarcem nogom obara na zemlju. Na to reaguju i prolaznici, a kasnije i policijske snage koje su privele Dalibora S.

Po prvim informacijama koje su stigle iz Kikinde, slučaj je prijavio prolaznik, a policija je reagovala i hitno uhapsila osumnjičenog.

""Policija je, postupajući po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, nakon izvršene procjene rizika, osumnjičenom izrekla hitnu mjeru zabrane da kontaktira žrtvu i prilazi joj u trajanju do 48 sati. Na prijedlog kikindskog OJT, Osnovni sud je produžio hitnu mjeru osumnjičenom u trajanju do 30 dana. Osumnjičeni je vanbračnoj supruzi nanio lake tjelesne povrede, koje su konstatovane u Opštoj bolnici", saopštila je kikindska policija.

Dalibor S. je dugogodišnji golman brojnih fudbalskih klubova u okolini Kikinde.