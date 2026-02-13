Banjaluka: Najavljen generalni štrajk, vrtići vjerovatno potpuno prestaju sa radom

Radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, njih više od 450, ponovo će stupiti u generalni štrajk 23. februara, ali i pokrenuti pojedinačne tužbe protiv Gradske uprave. Razlog je to što još nisu dobili plate uvećane za 20 odsto.

Problem je nastao nakon što je Gradska uprava vratila obračune plata Centra, uz obrazloženje da smatraju kako kolektivni ugovor nije važeći bez potpisa gradonačelnika.

„Jutros sam došla ispred sindikalne organizacije kao predstavnik radnika da pitam poslodavca da li je ovo tačno i dobila sam potvrdu. Obavijestila sam ih da pripremamo odluku o generalnom štrajku koja će biti vođena u skladu sa zakonom. To znači da, ako plate ne budu isplaćene po potpisanim dokumentima u roku od 10 dana, obustavljamo rad. Pored toga, pozvaćemo naše članstvo da svaki radnik pojedinačno tuži Gradsku upravu ako se ovaj problem ne riješi“, kaže Slađana Mišić, predsjednik Sindikalne organizacije Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Banja Luka.

Plate radnicima Centra trebale su biti uplaćene do 5. u mjesecu, ali kako ističe Mišić, radnici su već u problemu jer su im pristigli krediti na naplatu, kao i druge finansijske obaveze, a plate im uopšte nisu isplaćene.

„Mi smo već u problemu jer Centar plate dobija do petog u mjesecu. Krediti su nam stigli na naplatu, djeca i dalje idu u vrtić, roditelji moraju ispuniti svoje obaveze, a stanodavci mogu otkazati stanarinu ako nije plaćena. Sve ovo pokazuje u kakvoj smo situaciji“, dodaje Mišić.

S druge strane, iz Gradske uprave poručuju da nalozi za isplatu plata koje je Centar dostavio nisu u skladu sa zakonom, jer se temelje na izmjenama kolektivnog ugovora koji nije pravno važeći.

„Povećanje plata iznad zakonskog minimuma nije bilo moguće jer budžet tada još nije stupio na snagu. Vratili smo naloge Centru i zatražili da, u skladu sa operativnim sredstvima, budžetom i zakonom, dostave ispravne naloge koje možemo isplatiti“, kaže Mirna Savić Banjac, gradski menadžer.

Centar posluje preko trezora i nema vlastite račune, a plate se isplaćuju preko Odjeljenja za finansije. Direktor Centra Petar Jokanović ističe da je povećanje plata usklađeno sa usvojenim gradskim budžetom, ali da finansijski odjel nije mogao ništa preduzeti bez potpisa gradonačelnika Draška Stanivukovića, iako zakon to ne zahtijeva.

„Poslali smo naloge Odjeljenju za finansije, ali su nam ih vratili uz obrazloženje da kolektivni ugovor potpisan bez gradonačelnika nije važeći. Rekli su nam da korigujemo plate na niži iznos i ispoštujemo naredbu gradonačelnika. Naše plate su povećane u okviru budžeta koji je usvojila Skupština grada. Ovo smatramo neozbiljnim i finansijski neodgovornim postupkom. Mi smo sad došli u situaciju da su puštene plate u Gradskoj upravi i u svim ostalim javnim ustanovama, međutim kod nas je plata izostala. To sad nije više pitanje da li su ljudi imali strpljenja, da li je to povećanje ili nije, ovdje ljudima apsolutno nikakva plata nije isplaćena.“, kaže Jokanović.

Prema sindikatu, ako se problem u narednih 10 dana, hitno ne riješi, radnici će stupiti u generalni štrajk i pokrenuti pojedinačne tužbe protiv Gradske uprave.