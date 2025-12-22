Povećanje plata radnicima vrtića u Banjaluci na čekanju - moguć i štrajk

Sastanak između Gradske uprave i Sindikalne organizacije je održan ali nije ispunio uslove koje su predviđeni zahtjevima Centra. Nacrt budžeta grada ne uzima u obzir pravo na povećanje od početnih 15 odsto.

“Ono što svi naši sagovornici zaboravljaju i u ovom našem slučaju povećanje se ne može umanjivati to je poznato otkad postoje sindikalne organizacije tako da mi možemo da uzmemo u obzir samo dogovorenih 16,66 pa da gradimo priču do naših 20 odsto", kaže Slađana Mišić, predsjednik Sindikalne organizacije Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka.

Iz Centra za predškolsko vaspitanje kažu da pristup ovoj problematici od strane Gradske uprave nije adekvatan. Očekivali su kažu da će riješiti na neki drugi način i da će naći prostor za povećanje koje je ranije dogovoreno. Saopšteno im je da u gradskoj kasi nemaju dovoljno sredstava za to. To je potvrdio i gradonačelnik.

"Dakle dao sam riječ i to sam rekao na sastanku krenućemo sa 12 ili 13 vi u budžetu morate napraviti ravnotežu prihodi i rashodi mora biti balans a onda kroz godinu ćemo se boriti da budemo jači I da to povećamo da onda dođemo na 15 odsto", rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Stav sindikata je da je jedina prihvatljiva varijanta da povećanje krene od 15 odsto, a ne od 12 ili 13, i da idu ka zahtjevu od 20 odsto. U slučaju da se njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni najavili su moguć štrajk.

“Dakle oni ne mogu da očekuju i da nude nešto što je puno niže, pazite kroz nacrt budžeta mi smo viđali da kroz 2,8 odsto oni planiraju povećanje na stavku ličnih primanja Centru za predškolsko to potvrđuje da će oni da prekrše obećanje dato sindikalnoj organizaciji i mi moramo planirati naše dalje korake nadam se da neće doći do te radikalne borbe ali imamo do prvog januara pa ćemo se sastajati i dogovarati", kaže Mišić.

Dogovoreno je da će tri mjeseca važiti privremeno povećanje plate i tri mjeseca su prošla sa decembrom. Iz Centra za predškolsko vaspitanje poručuju da će nastaviti da se bore kroz javne rasprave da dobiju pravo glasa kako bi ukazali na prazna obećanja i propuste Gradske uprave.