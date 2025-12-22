Logo
MUP poslao obavještenje Banjalučanima: Odnosi se na tri naselja

Stevan Lulić

22.12.2025

12:11

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske poslalo je obavještenje građanima Banjaluke o njihovim aktivnostima koje će trajati cijelu noć.

Riječ je o vježbi koja počinje večeras, a završava sutra ujutru u šest sati.

Obavještenje se odnosi na mještane tri banjalučka naselja.

"Na području banjalučkih naselja Lazarevo, Zalužani i Trapisti će se realizovati taktička vježba", kažu u MUP-u.

Posebno naglašavaju da nema razloga za uznemirenost.

"Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedene lokacije, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost", ističe se u obavještenju MUP-a.

