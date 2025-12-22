Vozač šlep vozila na Floridi suočava se sa krivičnim optužbama nakon što je, navodno ne primećujući da se dijete nalazi u vozilu, odvukao automobil sa četvorogodišnjom d‌jevojčicom unutra.

Incident se dogodio usred dana i pokrenuo ozbiljna pitanja o bezbjednosnim procedurama prilikom odvoženja nepropisno parkiranih vozila.

Sigurnosne kamere zabilježile su dramatičan trenutak u kojem otac trči za šlep-vozilom i viče da mu je dijete i dalje u automobilu.

Sve se odigralo u ned‌jelju ispred restorana Bistro Creole u gradu Sansajz na Floridi.

Otac je, prema navodima policije, nepropisno parkirao automobil na oko dva minuta kako bi ušao u restoran, ostavivši dijete samo na zadnjem sjedištu.

Ubrzo se pojavilo šlep vozilo kojim je upravljao Serđo Suares i za svega nekoliko sekundi zakačilo automobil i krenulo da ga odvlači. Otac je potrčao za vozilom, upozoravajući da je d‌jevojčica unutra, ali se šlep vozilo nije zaustavilo.

Nedugo zatim, dok je vozilo bilo na glavnoj saobraćajnici, d‌jevojčica je ispala iz automobila i zadobila lakše povrede ruke i koljena.

Policija je pozvana na lice mjesta i kontaktirala vozača šlep vozila, naloživši mu da se vrati. Nakon povratka i spuštanja automobila, pokušao je da napusti mjesto događaja, ali je uhapšen i optužen za zanemarivanje d‌jeteta bez teških tjelesnih povreda.

Poslije noći provedene u pritvoru, Suares se pojavio pred sudom radi određivanja kaucije. Njegov advokat je naveo da je vozač "tri puta provjerio vozilo prije odvoženja" i da "u njemu nije bilo d‌jeteta".

Takođe je rekao da je sa njim bio i kolega koji je dodatno pregledao automobil.

Sudija Kori Fridman izrazio je sumnju u takvo objašnjenje, ističući da nema logike da dijete od četiri godine zadobije povrede prilikom iskakanja iz vozila ako je automobil zaista bio pregledan prije nego što je odvučen, prenosi b92.